Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou lance une vague de frappes aériennes à travers l’Ukraine ; Le pont de Crimée rouvre au trafic routier

il y a 2 m 00h44 HAE La Russie lance des frappes à travers l’Ukraine, un incendie « assez grave » signalé dans un port de la mer Noire

La Russie a lancé une série de frappes aériennes à travers l’Ukraine, y compris sur les villes portuaires du sud d’Odessa et de Mykolaïv, quelques heures après avoir déclaré qu’elle se retirait d’un accord sur les céréales négocié par l’ONU qui permettait aux produits ukrainiens d’être exportés via la mer Noire.

Un incendie « assez grave » s’est déclaré dans l’une des « installations » de Mykolaïv, a déclaré le maire Oleksandr Senkevich sur Telegram, ajoutant qu’il fournirait plus de détails dans la matinée.

Les défenses aériennes ont également été activées à Odessa, où Oleh Kiper, chef de l’administration militaire de la région, a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient repoussé plusieurs vagues d’attaques de drones russes.

L’armée de l’air ukrainienne a également mis en garde contre des attaques de drones dans les régions de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Dnipropetrovsk et contre la menace d’attaques de missiles balistiques à Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv et Kirovohrad.