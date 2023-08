Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou frappée par une deuxième attaque de drone en deux jours ; Une grève russe frappe une résidence universitaire à Kharkiv

Bienvenue à notre couverture en direct de la guerre en Ukraine. Voici Helen Sullivan avec le dernier.

Nos principales histoires ce matin : les défenses aériennes russes ont abattu « plusieurs » drones ciblant la région de Moscou, a déclaré le maire Sergueï Sobianine, dont un a touché une tour qui avait été touchée dimanche.

Pendant ce temps, des responsables de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, ont déclaré mardi que des drones avaient frappé des zones peuplées de la ville et qu’un drone avait détruit deux étages d’un dortoir universitaire.

Une personne a été blessée dans le centre-ville, a déclaré le chef de la police de Kharkiv, Volodymyr Timochko.

Nous en aurons plus sur ces histoires sous peu. Dans d’autres nouvelles:

Au moins six personnes, dont un enfant de 10 ans, ont été tuées et plus de 50 personnes blessées lorsque la Russie a frappé un immeuble de grande hauteur à Kryvyi Rih. Les autorités ont déclaré que des personnes étaient piégées sous les décombres. Oleksiy Kuleba, le chef adjoint du bureau de Volodymyr Zelenskiy, a appelé à la vengeance en disant : « Chaque jour, les villes ukrainiennes sont sous le feu des terroristes russes. Soumy, Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkiv. Ce n’est que pour les derniers jours. Il a déclaré que viser des civils était un signe du « désespoir et de la défaite de la Fédération de Russie au front ».

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a déclaré : « C’est ainsi que la semaine commence dans une ville ukrainienne qui veut juste une vie calme et normale. La Russie veut enlever la paix et la vie. Elle a présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles. La ville est la ville natale de Zelenska et de son mari.

L’homme politique russe de l’opposition Vladimir Kara-Murza a perdu lundi un appel contre sa peine de 25 ans de prison, a rapporté l’agence de presse d’Etat RIA. Kara-Murza, qui détient la nationalité russe et britannique, a été emprisonnée pendant 25 ans en avril pour trahison et diffusion de « fausses informations » sur la guerre de la Russie en Ukraine, rapporte Reuters. La Grande-Bretagne a ajouté six nouvelles désignations à sa liste de sanctions contre la Russie, a montré lundi une mise à jour du site Web du gouvernement, ciblant les juges et les responsables impliqués dans le procès de Kara-Murza.

L’Ukraine et la Croatie se sont entendues sur la possibilité d’utiliser les ports croates sur le Danube et la mer Adriatique pour l’exportation de céréales ukrainiennes, ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré lundi après des entretiens avec son homologue croate, selon Reuters.

Les frappes aériennes russes ont détruit environ 180 000 tonnes métriques de céréales en l’espace de neuf jours ce mois-ci, a annoncé lundi le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique, a déclaré que la Russie avait perdu 87 unités d’équipement la semaine dernière, dont 33 places fortes, 26 véhicules blindés de combat et 15 chars.

Le Kremlin a décrit lundi l’attaque d’un drone contre Moscou comme un « acte de désespoir » de l’Ukraine après des revers sur le champ de bataille. L’AFP a rapporté que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cela avait été « très difficile » pour les forces ukrainiennes sur la ligne de front depuis qu’elles avaient lancé leur contre-offensive en juin.

Les forces ukrainiennes ont repris près de 15 km2 (5,8 milles carrés) de terres aux troupes russes à l’est et au sud au cours de la semaine dernière lors de leur contre-offensive, a déclaré lundi un haut responsable de la défense. Les forces de Kiev ont maintenant repris 204,7 km2 dans le sud depuis qu’elles ont lancé une importante poussée contre les forces russes au début du mois dernier, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur Telegram.

Denis Pushilin, le gouverneur par intérim de Donetsk occupé, imposé par la Russie, a affirmé qu’au moins deux personnes avaient été tuées et au moins six blessées après qu’une frappe ukrainienne a frappé un bus dans la ville, qui était la capitale de la République populaire autoproclamée de Donetsk depuis 2014, et que la Russie a prétendu avoir annexée l’année dernière.

Le chef des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin semble avoir déclaré dans un message vocal publié lundi que son groupe Wagner ne recrutait pas actuellement de combattants mais qu’il était susceptible de le faire à l’avenir. Prigozhin a déclaré dans le message vocal que « malheureusement » certains de ses combattants s’étaient déplacés vers d’autres « structures de pouvoir », mais il a dit qu’ils cherchaient à revenir.