Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou affirme avoir repoussé une attaque « majeure » à Donetsk ; La centrale énergétique de Belgorod en feu

Une explosion à un endroit non identifié dans des images de drones diffusées par le ministère russe de la Défense.

De la fumée s’échappe d’un véhicule blindé en mouvement dans un lieu non identifié dans des images de drones diffusées par le ministère de la Défense à Moscou.

Les forces de la flotte russe du Pacifique ont commencé des exercices militaires dans les eaux au large de la mer du Japon et de la mer d’Okhotsk, a annoncé le ministère russe de la Défense. « Plus de 60 navires de guerre et navires de soutien, environ 35 avions de l’aéronavale, des troupes côtières et plus de 11 000 militaires sont impliqués dans l’exercice du groupement des forces de la Flotte du Pacifique », a indiqué le ministère sur l’application de messagerie Telegram.

Il a cité un éminent blogueur militaire russe, Igor Girkin, qui a critiqué Moscou pour ne pas avoir investi dans les forces de défense locales dans la région, et a déclaré qu’essayer de s’attaquer à la situation à Belgorod maintenant « se terminerait probablement par une opération attritionnelle rappelant Bakhmut ».

Les raids des forces russes anti-Poutine dans la région de Belgorod deviennent en quelque sorte un point central, a déclaré l’ISW dans sa dernière évaluation. Deux groupes partisans ont publié une vidéo montrant une douzaine de soldats russes retenus captifs et le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu’il était prêt à rencontrer les forces pro-ukrainiennes pour organiser un transfert de prisonniers, mais ne s’est apparemment pas présenté. La réponse confuse en Russie suggère que Moscou n’a pas encore élaboré sa réponse aux raids transfrontaliers, le groupe de réflexion américain a déclaré .

Vous pouvez lire le dernier rapport sur l’attaque revendiquée à Donetsk ici. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir tué 250 soldats ukrainiens et détruit 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules de combat blindés – une affirmation qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré ce week-end que les neuf brigades de la « garde offensive » avaient été formées et étaient prêtes.

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a noté les préparatifs continus de l’Ukraine pour sa contre-offensive dans son évaluation samedi, dont l’interview de Volodymyr Zelenskiy publiée par la le journal Wall Street dans lequel il dit que le pays est prêt, même si cela peut prendre du temps et coûter cher.

Le ministère ukrainien de la Défense et l’armée n’ont pas immédiatement répondu aux demandes écrites de commentaires concernant l’attaque présumée. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a cependant publié dimanche un message crypté sur Twitter, citant le titre Enjoy the Silence de Depeche Mode.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Belgorod est devenue une partie de la guerre de Vladimir Poutine ici.

Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de la région russe de Belgorod, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes et que les services n’avaient pas été affectés par l’attaque de drones contre une installation énergétique de la région qui a provoqué un incendie.

Le ministère russe de la Défense a publié des séquences vidéo de ce qu’il prétend être l’attaque ukrainienne. Il n’est pas possible de vérifier les images, qui montrent des chars dans un champ en train d’être touchés. Il semble montrer que l’attaque s’est produite pendant la journée. Les images ont été diffusées juste avant 2 heures du matin, heure locale.

il y a 53 mois 22h24 HAE Résumé

Bienvenue à notre couverture continue en direct de la guerre en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que Kiev avait lancé une attaque « majeure » dans la région sud de Donetsk en utilisant des chars et des unités mécaniques. Il a affirmé que les six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars avaient tenté de percer ses lignes, mais sans succès.

Il n’est pas encore possible de vérifier l’affirmation du ministère russe de la Défense. Nous vous apporterons plus de mises à jour au fur et à mesure.

Dimanche, Kiev a appelé au « silence » sur tout projet de reconquête du territoire que la Russie a saisi au cours de la longue guerre de 15 mois.

Plus tôt, Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine était prête à lancer une contre-offensive pour reprendre le territoire occupé par la Russie. Dans une interview publiée samedi, le président ukrainien a déclaré : « Nous croyons fermement que nous réussirons. Je ne sais pas combien de temps cela prendra… mais nous allons le faire et nous sommes prêts.

Par ailleurs, le gouverneur de la région russe de Belgorod a déclaré qu’une installation énergétique était en feu dans la région, accusant une bombe larguée par un drone. Vyacheslav Gladkov a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes et que les services n’avaient pas été affectés.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous les autres derniers développements :