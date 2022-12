Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou admet qu’un drone ukrainien a atteint une base aérienne au plus profond de la Russie, faisant trois morts

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct de la guerre en Ukraine par le Guardian. Je suis Samantha Lock et je vous apporterai tous les derniers développements au fur et à mesure qu’ils se dérouleront au cours des prochaines heures.

Les agences de presse russes rapportent que trois militaires russes ont été tués tôt lundi par un Drone ukrainien.

Citant le ministère de la Défense, ils ont rapporté que le drone avait été abattu alors qu’il attaquait une base en Russie Région de Saratov. Le Guardian n’a pas vérifié si le drone a été abattu, au lieu d’avoir atteint sa cible comme prévu.





Des explosions ont été entendues sur la base aérienne russe d’Engels à des centaines de kilomètres des lignes de front en Ukraine, ont rapporté les médias ukrainiens et russes tôt lundi. L’agence de presse RBC-Ukraine a rapporté que deux explosions ont eu lieu. Le média russe Baza, citant des résidents locaux, a déclaré que les sirènes des raids aériens hurlaient et qu’une explosion avait été entendue. Le Guardian n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les informations. La base aérienne, près de la ville de Saratov, est à environ 730 km (450 miles) au sud-est de Moscou.

Vladimir Poutine a déclaré que l’Occident tentait de “déchirer” la Russie et a affirmé que son offensive en Ukraine visait à “unir le peuple russe”. Dans une interview diffusée à la télévision nationale, Poutine a déclaré que les « opposants géopolitiques de la Russie [were] visant à déchirer la Russie, la Russie historique… Diviser pour régner, c’est ce qu’ils ont toujours cherché à accomplir et cherchent toujours à faire », a ajouté Poutine. “Mais notre objectif est différent : c’est d’unir le peuple russe.”

Poutine a affirmé que la Russie était prête à négocier avec toutes les parties impliquées dans la guerre en Ukraine, tout en accusant Kyiv et ses alliés occidentaux de « refuser » de négocier. Kyiv et ses alliés soupçonnent que les affirmations de Poutine sont un stratagème pour gagner du temps après une série de défaites et de retraites russes sur le champ de bataille.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que Poutine “doit revenir à la réalité” après que le dirigeant russe a affirmé que Moscou était prêt pour les négociations. Il est “évident” que la Russie “ne veut pas de négociations, mais essaie d’éviter toute responsabilité”, a tweeté Podolyak.

Des alertes de raid aérien ont retenti dimanche à Kyiv et dans la majeure partie de l’Ukraine. Les autorités ont donné le feu vert et il n’y a eu aucun rapport immédiat d’attaques russes. Des informations non confirmées sur les réseaux sociaux ukrainiens suggèrent que les sirènes ont peut-être été déclenchées après que des avions russes se sont envolés en Biélorussie.

Le gouverneur ukrainien de Kherson a lancé un appel au don de sang après que 16 personnes ont été tuées lorsque des bombardements russes ont frappé le sud région samedi. Yaroslav Yanushevych a déclaré que les forces russes “ont ouvert le feu sur la région de Kherson 71 fois” avec de l’artillerie, des lance-roquettes multiples et des mortiers. Iuliia Mendel, une ancienne porte-parole présidentielle ukrainienne, a partagé des photos de personnes attendant de donner du sang à Kherson.

Trois secouristes ukrainiens sont morts lorsqu’une mine a explosé alors qu’ils déminaient des parties de la région de Kherson. “Tous les trois ont servi de manière désintéressée … et ont accompli la tâche de déminage des territoires libérés de l’ennemi dans la région de Kherson”, a déclaré le service d’urgence de Jytomyr sur sa page Facebook.

Selon des analystes, le rythme d’avancée des forces russes dans la région de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a probablement ralenti ces derniers jours. Dans sa dernière mise à jour, le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) a cité un blogueur militaire russe disant que les forces ukrainiennes avaient repoussé des éléments de la société mercenaire privée russe du groupe Wagner aux postes qu’ils occupaient il y a quelques jours.

Le président Volodymyr Zelenskiy a utilisé sa dernière allocution vidéo pour dire que les Ukrainiens créeraient leur miracle de Noël en restant insoumis, malgré les attaques russes qui ont laissé des millions de personnes sans électricité. S’exprimant 10 mois jour pour jour après l’invasion de la Russie, Zelenskiy a déclaré que si la liberté avait un prix élevé, l’esclavage coûterait plus cher.

Moscou serait prêt à reprendre l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Yamal-Europe. “Le marché européen reste pertinent, car la pénurie de gaz persiste, et nous avons toutes les chances de reprendre l’approvisionnement”, a déclaré dimanche le média russe Tass, citant le vice-Premier ministre russe Alexander Novak.

Le parlement russe se prépare à introduire un taux d’imposition plus élevé pour les personnes qui ont quitté le pays, comme beaucoup l’ont fait depuis le début de la guerre en Ukraine. Certains médias locaux ont rapporté que jusqu’à 700 000 personnes ont fui après l’annonce d’une campagne de mobilisation pour appeler de nouvelles troupes pour rejoindre le combat en septembre. Le gouvernement a rejeté ce chiffre à l’époque.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a défendu la position de son pays sur la guerre en Ukraine et a indiqué que Pékin approfondira ses liens avec Moscou dans l’année à venir. La Chine « approfondira la confiance mutuelle stratégique et la coopération mutuellement bénéfique » avec la Russie, a déclaré Wang Yi dans une allocution vidéo.