Oleksiy Danilov a décrit les derniers jours de bataille comme « fructueux » pour l’Ukraine en termes de destruction des ressources des forces russes. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense a décrit l’Ukraine comme agissant « calmement » et « sagement » dans sa contre-offensive. Il a posté :

À ce stade des hostilités actives, les forces de défense ukrainiennes accomplissent la tâche numéro un – la destruction maximale de la main-d’œuvre, de l’équipement, des dépôts de carburant, des véhicules militaires, des postes de commandement, de l’artillerie et des forces de défense aérienne de l’armée russe.

Les derniers jours ont été particulièrement fructueux. Or la guerre de destruction équivaut à la guerre des kilomètres. Plus détruit signifie plus libéré. Plus le premier est efficace, plus le second est efficace. Nous agissons calmement, sagement, étape par étape.