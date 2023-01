Guerre russo-ukrainienne en direct : l’ONU renforce sa présence “pour éviter un grave accident nucléaire”

02.12 HNE L’AIEA s’apprête à renforcer sa présence dans les cinq centrales nucléaires

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a annoncé vendredi qu’il renforçait sa présence en Ukraine pour aider à prévenir un accident nucléaire pendant le conflit actuel, rapporte l’AFP.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré qu’elle aurait bientôt une présence permanente dans les cinq installations nucléaires ukrainiennes, y compris Tchernobyl – la centrale a fermé après la catastrophe de 1986.

Le chef de l’agence, Rafael Grossi, se rendra en Ukraine la semaine prochaine pour lancer l’opération, a ajouté l’agence dans un communiqué.

“Nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour écarter le danger d’un grave accident nucléaire qui causerait encore plus de souffrances et de destructions au peuple ukrainien et au-delà”, a déclaré Grossi.

Cette décision marque une expansion majeure des activités de l’AIEA en Ukraine. À l’heure actuelle, seule l’usine de Zaporizhzhia sous contrôle russe, qui se trouve près de la ligne de front, a une présence permanente de l’AIEA.

Mais dans le cadre du nouveau plan, 11 ou 12 experts de l’agence seront présents en Ukraine pour surveiller les centrales et fournir une assistance technique.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a annoncé le plan en décembre après une réunion avec Grossi, bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails à l’époque.

Des inspecteurs seront bientôt déployés dans les centrales nucléaires de Rivne, Khmelnytskyi, Pivdennoukrainska et Tchernobyl.

Au cours de sa visite la semaine prochaine, Grossi rencontrera également de hauts responsables ukrainiens dans le cadre de ses efforts pour mettre en place une zone de protection et de sûreté nucléaire autour de la centrale de Zaporizhzhia.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe vue de Nikopol. Photographie : Alessio Mamo/Le Gardien