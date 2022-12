Guerre russo-ukrainienne en direct: les troupes ukrainiennes mènent les «batailles les plus féroces» dans le Donbass, selon Zelenskiy

L’état-major a également déclaré que les forces russes avaient tiré sur Avdiivka, la ville voisine de Maryinka et Nevelske. Les forces russes ont bombardé des colonies plus à l’ouest dans la région de Donetsk, y compris la ville de Vuhledar, selon son communiqué.

Reuters a rapporté que l’état-major des forces armées ukrainiennes avait déclaré vendredi que les forces russes avaient tiré sur plusieurs villes et villages, dont Bakhmut, Kudryumivka juste au sud, à proximité de Soledar et également la ville de Kostyantynivka, à l’ouest de Bakhmut.

L’armée ukrainienne affirme que les forces russes ont tenté d’avancer près de Bakhmut et d’Avdiivka, les points focaux de leur lente campagne pour prendre toute la région de Donetsk à l’est du pays.

il y a 19 mois 02h00 HNE Résumé d’ouverture

Bonjour et bienvenue dans la couverture continue en direct du Guardian sur la guerre en Ukraine. Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les troupes ukrainiennes maintenaient leurs positions contre les forces russes dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, « où se déroulent les batailles les plus féroces ».

Il a ajouté que les forces ukrainiennes « avançaient lentement » dans certaines zones là-bas.

Zelenskiy a également affirmé dans son discours vidéo nocturne vendredi que Kyiv avait renforcé sa capacité anti-aérienne et la rendrait “encore plus forte” au cours de la nouvelle année pour se protéger et protéger l’ensemble du continent européen.

Voici Adam Fulton et voici un bref aperçu d’autres développements majeurs alors qu’il tourne à 9 heures du matin à Kyiv en ce dernier jour de 2022.

Vladimir Poutine a invité son homologue chinois, Xi Jinping, à effectuer une visite d’Etat à Moscou au printemps prochain, alors que la Russie cherche à approfondir ses liens avec la Chine dans un contexte d’isolement international croissant à cause de la guerre en Ukraine. S’adressant à Xi par vidéoconférence, Poutine a déclaré que les relations de la Russie avec la Chine étaient les “meilleures de l’histoire” et a exprimé son souhait d’étendre la collaboration militaire.

L’appel entre les deux dirigeants est intervenu quelques heures après que l’Ukraine a de nouveau été attaquée par des drones «kamikazes» de fabrication iranienne. L’armée ukrainienne a déclaré avoir abattu les 16 drones, qui, selon elle, avaient été envoyés du sud-est et du nord. Vitali Klitschko, le maire de Kyiv, a déclaré que les frappes n’avaient fait aucune victime.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que Vladimir Poutine n’avait pas renoncé à son projet de “contrôler l’Ukraine”. et a averti tout le monde de “se préparer pour le long terme”. Stoltenberg a déclaré à l’agence de presse dpa que la Russie avait mobilisé “de nombreuses nouvelles troupes” et “montré sa volonté d’endurer des pertes douloureuses”. “Ce n’est pas fini”, a-t-il dit. “Nous ne devons pas sous-estimer la Russie.”

La Biélorussie a convoqué l’ambassadeur ukrainien, affirmant qu’elle avait abattu un missile ukrainien de défense aérienne sur le territoire biélorusse. Alexandre Volfovitch, le secrétaire du conseil de sécurité biélorusse, a accusé l’Ukraine de tenter de “provoquer un conflit régional”, affirmant qu’il était “peu probable” que le missile ukrainien de défense aérienne abattu jeudi soit entré accidentellement dans l’espace aérien biélorusse. Un porte-parole de l’armée ukrainienne a déclaré que l’incident était “le résultat de la défense aérienne”.

Zelenskiy a répété ses avertissements précédents selon lesquels Moscou pourrait envisager de plonger l’Ukraine dans l’obscurité avant les vacances du Nouvel An. La dernière attaque de drones survient à la fin d’une semaine au cours de laquelle les forces russes ont lancé une série de bombardements meurtriers de la ville de Kherson récemment libérée.

Le grand rabbin en exil de Moscou dit que les Juifs devraient quitter la Russie tant qu’ils le peuvent encore , avant qu’ils ne deviennent les boucs émissaires des souffrances causées par la guerre en Ukraine. Pinchas Goldschmidt a déclaré au Guardian : “Lorsque nous revenons sur l’histoire russe, chaque fois que le système politique était en danger, vous avez vu le gouvernement essayer de rediriger la colère et le mécontentement des masses vers la communauté juive… Nous assistons à une montée de l’antisémitisme alors que la Russie est revenir à un nouveau type d’Union soviétique. Goldschmidt a démissionné de son poste et a quitté la Russie en juillet après avoir refusé de soutenir la guerre de Poutine.

Les républiques autoproclamées de Donetsk (RPD) et Lougansk (RPL) qui sont toutes deux des zones occupées de l’Ukraine que la Russie prétend avoir annexées, ont adopté de nouvelles « constitutions » le L’agence de presse russe Tass a rapporté. Denis Pushilin, qui est présenté comme le chef par intérim de la RPD, a été cité comme saluant « le retour du Donbass au sein de la tradition culturelle et historique russe ».

Les oligarques russes les plus riches ont perdu près de 95 milliards de dollars cette année au milieu des sanctions imposées par les pays occidentaux sur la guerre d’Ukraine – perdant 330 millions de dollars par jour depuis que le Kremlin a lancé son invasion. Roman Abramovich, l’ancien propriétaire du Chelsea FC, a été le plus grand perdant, sa fortune ayant chuté de 57% à 7,8 milliards de dollars cette année, selon le Indice Bloomberg des milliardaires.

La Grande-Bretagne dit avoir donné à l’Ukraine plus de 1 000 détecteurs de métaux et 100 kits pour désactiver les bombes afin d’aider à nettoyer les champs de mines dans la dernière instance de soutien militaire. “Ce dernier paquet de soutien britannique aidera l’Ukraine à nettoyer en toute sécurité des terres et des bâtiments alors qu’elle récupère son territoire légitime”, a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, dans un communiqué.

Vladimir Poutine “chaleureusement félicité” le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, pour la nouvelle année à venir , ajoutant que “des relations mutuellement bénéfiques” entre les deux pays se développaient “de manière très dynamique”, a déclaré le Kremlin. Poutine ne souhaiterait pas une bonne année à Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron ou aux dirigeants d’autres “pays hostiles”, a-t-il ajouté.

Le chef de l’Eurovision, Martin Österdahl, a déclaré à la radio BBC que L’interdiction continue de la Russie du concours international de la chanson a été difficile, mais l’événement devrait représenter “les valeurs fondamentales et ultimes de la démocratie”.