Guerre russo-ukrainienne en direct: les sauveteurs travaillent toute la nuit après l’attaque meurtrière de missiles russes sur l’immeuble de Dnipro

Bienvenue et résumé

La Russie et l’Ukraine ont procédé à de nombreux échanges de prisonniers – le plus récemment le 8 janvier – totalisant des centaines de captifs chacun au cours de la guerre.

“Malheureusement, les infrastructures énergétiques ont également été touchées”, les régions de Kharkiv et de Kyiv étant les plus touchées, a-t-il déclaré.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait abattu 20 des plus de 30 missiles russes tirés.

Dans la région nord-est de Kharkiv, “l’ennemi a lancé une autre attaque de missiles sur des infrastructures critiques et des installations industrielles”, a déclaré le gouverneur, Oleg Synegoubov .

Une frappe de missile russe sur un immeuble d’appartements dans la ville du centre-sud de l’Ukraine a détruit des dizaines d’appartements, laissant entre 100 et 200 personnes sans abri, a déclaré le chef adjoint de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko, a rapporté l’Agence France Presse.

il y a 1h 01h59 HNE Bienvenue et résumé

Bonjour et bienvenue dans la couverture continue en direct du Guardian sur la guerre en Ukraine. C’est le jour 326 – c’est Adam Fulton.

Dans notre histoire à la une à l’approche de 9 heures du matin à Kyiv, au moins 14 personnes ont été tuées et 64 blessées dans un immeuble touché lors d’une vague d’attaques de missiles russes à travers l’Ukraine samedi après-midi alors qu’elle célébrait les vacances du Nouvel An. Les efforts de sauvetage dans le bloc dévasté de la ville de Dnipro, dans le centre-sud, se sont poursuivis pendant la nuit après les frappes – la plus grande vague de Russie en quinze jours – qui, selon les responsables ukrainiens, avaient ciblé les infrastructures énergétiques du pays.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, aurait déclaré sur Telegram tôt dimanche qu’environ 38 personnes avaient été secourues, deux douzaines étaient portées disparues et un nombre inconnu restait piégé dans les décombres.

Dans d’autres développements récents:

Le Premier ministre britannique a confirmé que le pays fournirait des chars à l’Ukraine pour aider les forces de Kyiv à « repousser les troupes russes ». Downing Street a déclaré que Rishi Sunak avait fait cette promesse lors d’un appel samedi matin avec le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, et que Sunak avait proposé des chars Challenger 2 et des systèmes d’artillerie supplémentaires en signe de “l’ambition du Royaume-Uni d’intensifier son soutien à l’Ukraine”. L’ambassade de Russie en Grande-Bretagne a déclaré que cette décision ne ferait qu'”intensifier” le conflit.

Des coupures de courant d’urgence ont été décrétées dans 11 régions d’Ukraine après les frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Dans un message sur Telegram, l’opérateur de réseau Ukrenegro a déclaré que les limites de consommation en vigueur dans tout le pays avaient été dépassées dans 11 régions, à la suite desquelles “des arrêts d’urgence ont été appliqués”.

Quatre explosions ont été entendues dans le centre de Kyiv samedi matin. Pour la première fois depuis que la Russie a lancé des attaques régulières de missiles et de drones sur la capitale à l’automne, les sirènes des raids aériens ont retenti après l’attaque. Jusqu’à présent, les sirènes retentissaient 10 à 90 minutes avant une attaque, laissant aux habitants le temps de se mettre à l’abri.

Des alertes de raid aérien ont également été émises dans tout le pays, y compris dans les grandes villes de Kherson et Lviv. Des alertes ont également été émises pour les régions de Kharkiv, Donestk, Dnipropetrovsk et une dizaine d’autres.

Une rue sombre à Lyiv au milieu d’une panne d’électricité après des attaques de missiles sur des infrastructures électriques. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

L’Ukraine a appelé ses alliés à lui apporter plus de soutien après que ses troupes aient subi de lourdes pertes lors des combats à Soledar et Bakhmut Ces derniers mois. La Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de Soledar dans l’est de l’Ukraine, sa première revendication de victoire depuis des mois de revers sur le champ de bataille, tandis que Kyiv a déclaré que des combats acharnés se poursuivaient dans la ville. “Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de plus d’équipements militaires, d’équipements lourds”, a déclaré Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel ukrainien, a rapporté l’Agence France-Presse.

Les autorités moldaves ont déclaré que des débris de missile avaient été retrouvés sur son territoire près de la frontière avec l’Ukraine. Ils ont déclaré samedi que la découverte avait eu lieu “après le bombardement massif de l’Ukraine par la Russie” et que c’était la troisième fois que des missiles du conflit tombaient sur le territoire de la Moldavie.

Ancien président russe Dmitri Medvedev a accusé le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, de soumission honteuse aux États-Unis et lui a suggéré de s’éventrer rituellement. Ses remarques de samedi étaient les dernières d’une longue série de déclarations choquantes et provocatrices de l’archi-faucon Medvedev, a rapporté Reuters. S’exprimant plus tard samedi, au lendemain d’un sommet avec le président américain Joe Biden, Kishida n’a fait aucune mention du commentaire de Medvedev.