Guerre russo-ukrainienne en direct : les États-Unis et l’Allemagne devraient révéler un accord sur les chars ; Zelenskiy met en garde contre une “nouvelle vague d’agressions”

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la guerre en Ukraine. Je m’appelle Helen Sullivan et je vous apporterai les dernières nouvelles d’ici peu.

Notre principale histoire ce matin : les États-Unis et l’Allemagne seraient sur le point de donner un coup de pouce significatif à l’effort de guerre de l’Ukraine avec la livraison de chars de combat lourds. Il n’y a cependant pas eu de confirmation officielle.

La décision de l’Allemagne devrait être officialisée mercredi et le chancelier allemand, Olaf Scholz, devrait être interrogé au Bundestag dans la matinée dans un débat susceptible d’être dominé par la décision sur les chars.

Pendant ce temps, tard mardi soir, Volodymyr Zelenskiy a averti que “la Russie se prépare à une nouvelle vague d’agression avec les forces qu’elle peut mobiliser”.

Nous en aurons plus sur ces histoires sous peu. En attendant, voici les autres développements récents clés :

En Ukraine, quinze hauts responsables ont quitté leur poste depuis samedi, dont six ont fait l’objet d’allégations de corruption portées contre eux par des journalistes et les autorités anti-corruption ukrainiennes. Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré mardi qu’il avait demandé lundi à Zelenskiy de le relever de ses fonctions dans le cadre de la vague de démissions et de limogeages du gouvernement.

Le vice-ministre de la Défense Vyacheslav Shapovalov, responsable de l’approvisionnement des troupes en nourriture et en équipement, a également démissionné, citant des «accusations de corruption» des médias qui, selon lui et le ministère, sont sans fondement. Le procureur général adjoint Oleksiy Symonenko a été démis de ses fonctions et deux vice-ministres ont démissionné du ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires.

Cinq gouverneurs régionaux sont également démis de leurs fonctions : Valentyn Reznichenko, de Dnipropetrovsk, Oleksandra Starukha de Zaporizhzhia, Oleksiy Kuleba de Kyiv, Dymtro Zhivytskyi, de Sumy et Yaroslav Yanushevich, de Kherson. Kherson et Zaporizhizhia sont deux des régions d’Ukraine que la Fédération de Russie a prétendu annexer.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a réinitialisé son horloge apocalyptique, destiné à illustrer les risques existentiels pour le monde, à 90 secondes avant minuit, le plus proche de minuit que l’horloge ait jamais été depuis son introduction en 1947. C’est “en grande partie” à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont-ils déclaré.

L’Ukraine a suffisamment de réserves de charbon et de gaz pour les mois restants de l’hiver malgré les attaques russes répétées contre son système énergétique, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal.