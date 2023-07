Guerre russo-ukrainienne en direct: les États-Unis envisagent d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine – rapports

Les mercenaires de Wagner ne combattront plus en Ukraine après que leur chef ait refusé de signer des contrats avec le Kremlin. Yevgeny Prigozhin a refusé de signer les contrats, selon le chef du comité de défense de la Douma, Andrei Kartapolov. Il a déclaré que quelques jours avant la tentative de rébellion, le ministère russe de la Défense avait annoncé que tous les groupes effectuant des missions de combat devaient signer un contrat avec le ministère, a rapporté l’agence de presse russe Tass. Prigozhin n’a pas signé les contrats et a été informé que Wagner ne participerait pas à ce que le Kremlin appelle « l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon Kartapolov, qui a ajouté : « C’est-à-dire que le financement, les ressources matérielles ne seront pas allouées ».

Le Kremlin a refusé de répondre aux questions sur le sort de Sergei Surovikin au milieu d’informations non confirmées selon lesquelles le général de l’armée russe avait été arrêté et interrogé par les services de sécurité. Les services de renseignement américains ont affirmé que Surovikin, qui dirigeait auparavant la force d’invasion en Ukraine, avait une connaissance préalable du soulèvement de Prigozhin, au cours duquel des mercenaires de Wagner ont capturé la ville de Rostov-on-Don et se sont déplacés vers Moscou avant de conclure un accord d’amnistie. Surovikin n’a pas été vu en public depuis samedi dernier.