Guerre russo-ukrainienne en direct: les défenses aériennes abattent des drones ciblant Moscou et Sébastopol, selon des responsables russes

il y a 20 mois 01h47 HAE Julien Borger

En transformant la nourriture en arme, la Russie a eu recours à l’une des plus anciennes formes de guerre. Les anciennes armées ont brûlé les greniers de leurs ennemis pour les affamer et les soumettre.

Dans ce cas, l’économie ukrainienne a été encore plus endommagée et les exportations russes ont atteint des prix plus élevés. Mais la menace de famine est à des milliers de kilomètres dans les pays les plus pauvres, qui pourraient être poussés plus loin vers la famine par des prix plus élevés et une diminution des livraisons humanitaires.

Ukraine fourni la moitié du blé le Programme alimentaire mondial (PAM) a acheté sur les marchés mondiaux, qu’il a expédié aux personnes les plus nécessiteuses en Afghanistan, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Il était de bonne qualité, bon marché et rapide à expédier d’Odessa à travers le Bosphore dans la Méditerranée, puis à travers le canal de Suez jusqu’au Yémen et la Corne de l’Afrique. Le PAM doit maintenant acheter des céréales à un prix plus élevé et les transporter depuis des ports beaucoup plus éloignés :