Guerre russo-ukrainienne en direct : le nombre de civils tués est “considérablement plus élevé” que les 6 884 connus, selon l’ONU

L’agence affirme que le chiffre réel est susceptible d’être “considérablement plus élevé, car la réception d’informations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées a été retardée et de nombreux rapports sont toujours en attente de confirmation”.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié un décompte du nombre de victimes civiles dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine jusqu’à présent, affirmant que 6 884 personnes sont mortes en Ukraine, dont 429 enfants, entre le 24 février 2022 et 26 décembre 2022.

Le nombre de civils tués “considérablement plus élevé” que les 6 884 connus, selon l’ONU

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) affirme que depuis le début de la guerre, au moins 6 884 civils ont été tués en Ukraine, dont 429 enfants. Cependant, l’agence estime que les chiffres réels sont “considérablement plus élevés”.

