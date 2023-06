Le rouble russe au point le plus faible depuis mars 2022

La réponse prudente et continue du Kremlin à la rébellion armée incitera probablement d’autres nationalistes russes à tester les réactions officielles russes à une rhétorique plus explicitement critique.

il y a 18 mois 01.11 HAE Daniel Hurst

Le gouvernement australien a promis un nouveau programme d’assistance militaire de 110 millions de dollars lors du prochain cycle de soutien à l’Ukraine, comprenant des véhicules, des munitions et un financement humanitaire.

« Ce paquet répond aux demandes de véhicules et de munitions de l’Ukraine et fera une différence tangible sur le champ de bataille », a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese, dans un communiqué.

Canberra a engagé 70 véhicules militaires, dont 28 véhicules blindés M113, 14 véhicules d’opérations spéciales, 28 camions moyens MAN 40M et 14 remorques ; un nouvel approvisionnement en munitions d’artillerie de 105 mm ; et 10 millions de dollars au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires – pour le Fonds humanitaire ukrainien – pour aider à la fourniture d’abris, de services de santé, d’eau et d’assainissement.

« Nous soutenons les efforts internationaux pour assurer [Russian president Vladimir] L’agression de Poutine échoue et la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine prévalent », a déclaré Albanese.

Le gouvernement a déclaré que le dernier engagement portait la contribution totale de l’Australie à l’Ukraine à 790 millions de dollars, dont 610 millions de dollars d’assistance militaire.