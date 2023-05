Guerre russo-ukrainienne en direct : le gouverneur de Belgorod exhorte les habitants de Grayvoron à ne pas encore revenir ; Arrivée du Premier ministre russe en Chine

Il y a 52 m 00h42 HAE Le gouverneur de Belgorod exhorte les habitants de Grayvoron à ne pas encore revenir Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, vient de publier une mise à jour sur Telegram. Il a exhorté les habitants de Grayvoron à ne pas retourner chez eux – « Ce n’est pas encore fait », dit-il. Gladkov a ajouté qu’il n’y avait eu « aucun mort parmi les civils » à la suite des attaques. « Il n’y a pas de morts parmi les civils à ce jour. Toutes les actions nécessaires de la part des forces de l’ordre sont en cours. Nous attendons l’achèvement de l’opération anti-terroriste qui a été annoncée hier », a-t-il écrit. Des combats ont éclaté lundi le long de la frontière russe avec l’Ukraine après que les forces partisanes russes autoproclamées ont affirmé avoir envahi un village frontalier en Russie pour la première fois de la guerre. La Légion pour la liberté de la Russie, qui se décrit comme une milice anti-Kremlin cherchant à libérer la Russie de Vladimir Poutine, a déclaré qu’elle avait traversé la frontière et envahi la colonie de Kozinka, tout en envoyant des unités dans la ville de Grayvoron, dans la région russe de Belgorod. Des images du raid, prétendument depuis un poste de contrôle frontalier à Grayvoron, montraient des victimes, dont un officier russe allongé face contre terre dans une mare de sang à côté de passeports russes et d’autres documents éparpillés sur le sol. La vidéo montrait également des véhicules blindés semblant envahir le poste. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que huit personnes avaient été blessées après que Grayvoron eut essuyé des tirs d’artillerie ukrainiens, ont rapporté les agences de presse. La plupart des habitants avaient quitté la zone mais la situation restait « tendue », a-t-il dit.

Mis à jour à 00h52 HAE

Les évènements clés

il y a 4 mois 01.29 HAE Un haut responsable russe qui fait face à des sanctions en Occident pour la guerre de Moscou contre l’Ukraine s’est rendu en Arabie saoudite tôt mardi et s’est entretenu avec son homologue du royaume, rapporte AP, citant les médias d’État saoudiens. La visite du ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev à Riyad est intervenue quelques jours seulement après que Zelenskyy ait pris la parole lors d’un sommet de la Ligue arabe qui s’est tenu vendredi à Djeddah, ville portuaire de la mer Rouge en Arabie saoudite. Les visites soulignent comment le royaume et les États arabes du Golfe, traditionnellement les clients de la sécurité des États-Unis, ont maintenu leurs relations avec Moscou au milieu de la guerre en Ukraine. Le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev. Photographie : SPOUTNIK/Reuters L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a déclaré que Kolokoltsev avait rencontré le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saud. « Au cours de la session, ils ont discuté des moyens d’améliorer les voies de coopération en matière de sécurité entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, en plus de discuter d’un certain nombre de questions d’intérêt commun », indique le rapport, sans donner plus de détails. Les médias russes n’ont pas immédiatement rendu compte de la visite. Kolokoltsev, 62 ans, est sanctionné par les États-Unis depuis 2018 dans le cadre d’une série de sanctions contre les activités de la Russie en Syrie et en Ukraine. Le Trésor américain affirme que l’Australie, le Canada, l’Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont également sanctionné Kolokoltsev séparément.



il y a 9 mois 01.24 HAE Reuters rapporte que le département d’État américain a déclaré lundi que le groupe russe Wagner tentait d’obscurcir ses efforts pour acquérir du matériel militaire à utiliser en Ukraine, ajoutant que Washington avait été informé que la force mercenaire cherchait à faire passer ces acquisitions par le Mali pour aider la Russie dans son guerre. Wagner est prêt à utiliser de faux papiers pour de telles transactions, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller aux journalistes lors d’un point de presse régulier. « Il y a des indications que Wagner a tenté d’acheter des systèmes militaires auprès de fournisseurs étrangers et d’acheminer ces armes à travers le Mali en tant que tiers », a déclaré Miller. « Nous n’avons pas encore vu d’indications que ces acquisitions ont été finalisées ou exécutées, mais nous suivons la situation de près. » Miller a déclaré que Washington avait imposé des sanctions à un certain nombre de personnes et d’entités qui soutiennent les opérations militaires de Wagner, et a déclaré que les États-Unis auraient bientôt plus à partager. Reuters n’a pas pu joindre immédiatement le gouvernement malien pour un commentaire.



il y a 29 min 01.05 HAE L’Institut pour l’étude de la guerre s’est penché sur la réaction des blogueurs de guerre russes aux attentats de Belgorod. « Alors que la majorité des milbloggers ont répondu avec une inquiétude, une anxiété et une colère relativement variées, l’espace d’information ne s’est pas regroupé autour d’une réponse cohérente, ce qui indique avant tout que l’attaque a pris les commentateurs russes par surprise,

le groupe de réflexion américain écrit.



il y a 32 mois 01.01 HAE Arrivée du Premier ministre russe en Chine Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin est arrivé en Chine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de Moscou, pour une visite au cours de laquelle il rencontrera le président Xi Jinping et signera une série d’accords sur les infrastructures et le commerce, rapporte l’AFP. Mishustin est arrivé lundi soir à Shanghai, a indiqué le ministère, où il a été accueilli à l’aéroport par l’ambassadeur de Moscou en Chine Igor Morgulov et le haut diplomate de Pékin en Russie Zhang Hanhui. Il participera à un forum d’affaires russo-chinois et visitera un institut de recherche pétrochimique à Shanghai, a indiqué le Kremlin, et s’entretiendra avec des « représentants des milieux d’affaires russes ». Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Photographie : Dmitry Astakhov/AP Ce forum a invité un certain nombre de magnats russes sanctionnés – y compris des secteurs clés des engrais, de l’acier et des mines – ainsi que le vice-Premier ministre Alexander Novak, qui s’occupe des questions énergétiques, a rapporté Bloomberg. L’année dernière, la Chine est devenue le premier client énergétique de la Russie, dont les exportations de gaz avaient par ailleurs chuté après une vague de sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine. Mishustin se rendra ensuite à Pékin, où il rencontrera Xi et le Premier ministre Li Qiang, ont indiqué les médias d’État russes TASS.



il y a 1h 00h38 HAE Les « saboteurs » de Belgorod sont chassés, selon le Kremlin Des combats ont éclaté le long de la frontière russe avec l’Ukraine après que les forces partisanes russes autoproclamées ont affirmé avoir envahi un village frontalier en Russie pour la première fois de la guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président Vladimir Poutine avait été informé et que des travaux étaient en cours pour chasser les « saboteurs », a rapporté l’agence de presse officielle RIA Novosti. La Légion pour la liberté de la Russie, qui se décrit comme une milice anti-Kremlin cherchant à libérer la Russie de Vladimir Poutine, a déclaré qu’elle avait traversé la frontière et envahi la colonie de Kozinka, tout en envoyant des unités dans la ville de Grayvoron, dans la région russe de Belgorod. Une autre milice anti-Kremlin, le Corps des volontaires russes, dirigée par un nationaliste russe de premier plan, a également déclaré avoir participé au raid. Tard lundi, il a publié des séquences vidéo montrant ce qu’il a dit être un combattant inspectant un véhicule blindé capturé. Le chaos croissant dans la région de Belgorod, où les autorités locales ont annoncé lundi soir un «régime antiterroriste», était un cas rare où des villages russes se sont retrouvés face à un conflit que leur armée a déclenché à travers l’Ukraine. Les responsables russes et ukrainiens ont confirmé des combats à la frontière. Notre histoire complète est ici : La milice anti-Poutine affirme avoir envahi un village dans la région frontalière russe de Belgorod En savoir plus