Guerre russo-ukrainienne en direct: l’Allemagne a de nombreuses preuves de crimes de guerre en Ukraine, selon le procureur général

La Cour pénale internationale a lancé sa propre enquête sur les crimes présumés contre l’humanité et les crimes de guerre commis en Ukraine quelques jours après l’invasion russe en février, mais elle n’a pas compétence pour poursuivre l’agression en Ukraine.

L’Allemagne a recueilli des preuves de crimes de guerre en Ukraine, a déclaré le procureur général allemand, et les éléments de preuve se situent dans la “gamme à trois chiffres”.

Peter Frank a déclaré au journal Welt am Sonntag qu’il voyait la nécessité d’un processus judiciaire au niveau international.

“Actuellement, par exemple, nous nous concentrons sur les tueries de masse à Bucha ou les attaques contre les infrastructures civiles ukrainiennes”, a-t-il déclaré dans une interview publiée samedi.

Les États-Unis, quant à eux, ont annoncé un nouveau programme d’aide militaire de 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard de livres sterling) pour l’Ukraine qui, selon Washington, comprend des roquettes à guidage de précision et des unités de tir de défense aérienne Hawk. Il comprend également, pour la première fois, une bombe de petit diamètre propulsée par fusée et lancée au sol, censée doubler la portée de frappe de l’Ukraine et permettre à son armée de frapper profondément derrière les lignes de front de la guerre.

Dans d’autres développements alors qu’il tourne à 9 heures du matin à Kyiv :

Volodymyr Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine continuerait à se battre pour Bakhmut aussi longtemps qu’elle le pourrait, jurant que «personne ne cédera» la ville «forteresse» orientale. S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet à Kyiv avec les dirigeants de l’Union européenne Ursula von der Leyen et Charles Michel, le président ukrainien a déclaré que le pays serait en mesure de commencer à libérer le Donbass occupé si l’approvisionnement en armes était “accéléré, en particulier les armes à longue portée”.

Les dirigeants de l’UE ont offert un soutien solide à l’Ukraine mais n’ont fixé “aucun calendrier rigide” pour son adhésion au bloc. Zelenskiy avait espéré que l’UE placerait l’Ukraine sur la voie rapide de l’adhésion, mais les États membres occidentaux de l’UE craignent que les attentes de Kyiv concernant des négociations d’adhésion rapides ne soient irréalistes.

Des sirènes de raid aérien ont retenti deux fois à travers l’Ukraine vendredi alors que Zelenskiy accueillait les dirigeants de l’UE à Kyiv. La première alerte aérienne à Kyiv a eu lieu vendredi matin. La seconde, quelques heures plus tard, a suivi une conférence de presse conjointe impliquant Zelenskiy, von der Leyen et Charles Michel. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de frappes aériennes russes sur Kyiv tout au long de la journée.

Les pays membres de l’UE se sont mis d’accord sur une proposition de la Commission européenne visant à fixer des plafonds de prix pour les produits pétroliers russes, a déclaré la présidence suédoise de l’UE. Les ambassadeurs des 27 États de l’UE ont convenu lors d’une réunion vendredi d’imposer un plafond de 100 dollars le baril sur les produits haut de gamme tels que le diesel et un plafond de 45 dollars sur les produits bas de gamme, selon des diplomates. Le plafonnement des prix entre en vigueur dimanche, tout comme l’interdiction par l’UE des importations de produits pétroliers russes.

L’UE a promis qu’un dixième paquet de sanctions contre la Russie serait en place d’ici le 24 février, le premier anniversaire de la guerre. La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a déclaré que le paquet couvrirait un commerce d’une valeur de 10 milliards d’euros (£8,9 milliards/10,8 milliards de dollars) et “frapper le commerce et la technologie qui prend en charge [Russia’s] guerre contre l’Ukraine ».

Un médecin américain a été tué alors qu’il travaillait en première ligne en Ukraine, quelques semaines seulement après son arrivée dans le pays. Pete Reed, 34 ans, a été tué jeudi alors qu’il aidait à évacuer des civils lorsque son véhicule aurait été touché par un missile à Bakhmut.

Une femme marche sur un pont détruit à Bakhmut. Photographie : Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

La France et l’Italie ont finalisé les discussions techniques pour la livraison conjointe du système de défense aérienne Samp/T à l’Ukraine ce printemps , a annoncé le ministère français de la Défense. Cela vient après que le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré jeudi que le système serait opérationnel en Ukraine « d’ici sept à huit semaines ». Le système peut suivre des dizaines de cibles et en intercepter 10 à la fois. C’est le seul système de fabrication européenne capable d’intercepter des missiles balistiques.

L’UE va lancer un programme de déminage humanitaire en Ukraine d’une valeur de 25 millions d’euros , le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, a confirmé, affirmant que le déminage était “crucial pour sauver la vie de la population civile”.

Les nouveaux chars fournis par les alliés de l’OTAN serviront de “poigne de fer” dans une contre-offensive de Kyiv pour percer les lignes défensives russes, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. Les approvisionnements occidentaux en artillerie de 155 mm seraient vitaux pour que l’Ukraine dissuade les attaques russes dans le sud et dans l’est, a déclaré Reznikov lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue polonais, Mariusz Błaszczak.

L’Allemagne a approuvé l’exportation d’anciens chars de combat Leopard 1, ce qui viendrait s’ajouter à la flotte de véhicules de combat que Berlin avait promis la semaine dernière. Un porte-parole a déclaré que le gouvernement d’Olaf Scholz avait accordé une licence d’exportation pour les chars de fabrication allemande produits pour la première fois dans les années 1960 et remplacés au sein de l’armée allemande par des chars Leopard 2 en 2003.