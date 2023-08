Guerre russo-ukrainienne en direct: l’aéroport de Moscou restreint les vols suite à des informations faisant état d’une attaque de drone

La Russie a déclaré que des drones ukrainiens avaient attaqué quatre régions distinctes dans une vague de tentatives de frappe dimanche, blessant cinq personnes et forçant deux des aéroports de Moscou à détourner brièvement des vols.. Les régions russes de Koursk, Rostov et Belgorod, qui bordent toutes l’Ukraine, ont signalé des tentatives de frappes de drones, tandis que le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il avait bloqué un drone ukrainien dans la région de Moscou, le forçant à s’écraser dans une zone non peuplée.