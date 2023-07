Guerre russo-ukrainienne en direct: la Russie lance la première frappe nocturne de drones sur Kiev en 12 jours

L’admission de Vladimir Poutine selon laquelle le groupe Wagner avait été «entièrement financé» par l’État russe pourrait faciliter la tâche d’un tribunal international pour le poursuivre pour crimes de guerre , ont déclaré des experts en droit international. Au cours de la seule année précédant mai 2023, Wagner aurait reçu plus de 86 milliards de roubles du budget de l’État, soit plus d’un milliard de dollars.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti qu’une « menace sérieuse » persistait à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et que la Russie est « techniquement prête » à provoquer une explosion localisée dans l’installation. Zelenskiy a cité les renseignements ukrainiens comme source de ses informations et a appelé à une plus grande attention internationale sur la situation dans l’installation, la plus grande centrale nucléaire d’Europe.