Guerre russo-ukrainienne en direct: la Russie déclenche une attaque de drone majeure alors que Kiev se prépare à célébrer son anniversaire

Bienvenue à notre couverture en direct de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. C’est Christine Kearney et voici un aperçu de la dernière.

La Russie a mené une attaque aérienne nocturne majeure en deux vagues sur Kiev qui a tué au moins une personne, ont déclaré des responsables, la qualifiant de plus grande attaque de drones sur la capitale depuis le début de la guerre, alors que Kiev se prépare à célébrer son anniversaire dimanche.

Les attaques avant l’aube ont eu lieu le dernier dimanche de mai, lorsque la capitale célèbre le jour de Kiev, l’anniversaire de sa fondation officielle il y a 1 541 ans. L’Ukraine affirme avoir abattu plus de 40 drones.

Plus sur cette histoire bientôt. Dans d’autres nouvelles:

Des opérations préliminaires ont commencé à ouvrir la voie à une contre-offensive contre les forces d’occupation russes, a déclaré un conseiller présidentiel ukrainien. « C’est un processus compliqué, qui n’est pas une question d’un jour ou d’une certaine date ou d’une certaine heure », a déclaré Mykhailo Podolyak dans une interview au Guardian. « C’est un processus continu de désoccupation, et certains processus sont déjà en cours, comme la destruction des lignes d’approvisionnement ou l’explosion des dépôts derrière les lignes.

Le commandant des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi, a suscité des attentes qu’une opération majeure pourrait être imminente en déclarant sur les réseaux sociaux : « Le moment est venu de reprendre ce qui nous appartient. » La déclaration de Zaluzhny sur l’application de messagerie Telegram samedi était accompagnée de une vidéo cinématographique montrant des soldats ukrainiens lourdement armés se préparant au combat.

Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que la Russie prévoyait de simuler un accident majeur à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia pour tenter de contrecarrer la contre-offensive planifiée depuis longtemps par Kiev. L’usine, située dans une zone du sud de l’Ukraine occupée par la Russie, a été frappée à plusieurs reprises par des bombardements que chaque partie accuse l’autre.

Les forces russes ont temporairement assoupli leurs attaques contre la ville ukrainienne assiégée de Bakhmut pour se regrouper et renforcer leurs capacités, a déclaré samedi un haut responsable de Kiev. L’armée privée russe Wagner a commencé à céder ses positions aux troupes russes régulières cette semaine après avoir déclaré le contrôle total de Bakhmut après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, a rapporté Reuters. Dans une déclaration sur Telegram, la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces russes ont continué d’attaquer mais que « l’activité offensive globale a diminué ».

Les forces russes ont intercepté deux missiles de croisière à longue portée Storm Shadow fournis à l’Ukraine par la Grande-Bretagne, a annoncé samedi l’agence de presse RIA citant le ministère de la Défense. Reuters rapporte que le ministère a déclaré qu’il avait intercepté des missiles Himars et Harm de fabrication américaine à plus courte portée, et abattu 13 drones au cours des dernières 24 heures, a rapporté RIA.

Une défaite dans sa guerre contre l’Ukraine laisserait la Russie « vindicative » et « brutale » et constituerait une menace pour les pays de l’Otan, a déclaré le chef sortant de la RAF. Le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, a déclaré Le télégraphe que l’armée de l’air, la marine de surface et la force sous-marine russes sont une menace pour la Grande-Bretagne et l’OTAN. Il a averti que sa menace pourrait même s’aggraver si le président russe, Vladimir Poutine, était évincé.

Un ouvrier du bâtiment a été tué près du village russe de Plekhovo, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Ukraine après des bombardements du côté ukrainien, a indiqué Roman Starovoyt, le gouverneur de la région de Koursk. Des travaux étaient en cours non loin de Plekhovo pour fortifier les lignes défensives de la frontière de l’État, a déclaré le gouverneur sur Telegram.

L’Ukraine a frappé samedi des installations d’oléoducs au plus profond de la Russie avec une série d’attaques de drones, notamment sur une station desservant le vaste oléoduc Druzhba qui envoie du brut de Sibérie occidentale vers l’Europe, selon les médias russes. Les attaques de drones ukrainiens à l’intérieur de la Russie ont augmenté en intensité ces dernières semaines, et le New York Times a rapporté que les services de renseignement américains pensaient que l’Ukraine était à l’origine d’une attaque de drones contre le Kremlin au début du mois.