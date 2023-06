Guerre russo-ukrainienne en direct: la Russie cible l’aérodrome de Khmelnytskyi au milieu des avertissements d’attaques de missiles et de drones à travers l’Ukraine

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé la Russie pour avoir tué 136 enfants en Ukraine en 2022 et a ajouté ses forces armées à une liste mondiale de délinquants, selon un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU. L’ONU a également vérifié que les forces armées russes et les groupes affiliés avaient blessé 518 enfants et mené 480 attaques contre des écoles et des hôpitaux. Les forces ont utilisé 91 enfants comme boucliers humains, selon le rapport. António Guterres a été « particulièrement choqué » par le nombre élevé d’enfants victimes, a-t-il déclaré dans le rapport, tout en se disant également troublé par le nombre élevé d’infractions commises contre des enfants par les forces ukrainiennes.