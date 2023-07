Guerre russo-ukrainienne en direct: la Russie abat neuf drones ukrainiens au-dessus de la Crimée, selon un responsable de Moscou

Bienvenue à nouveau dans notre couverture continue de la guerre en Ukraine, je suis Yang Tian pour vous apporter les dernières nouvelles.

Russie a abattu neuf drones ukrainiens au-dessus du Port de Crimée de Sébastopol tôt dimanche, selon un responsable installé à Moscou. Aucun dommage n’a été signalé à la ville et à la zone aquatique environnante.

Plus de détails sous peu, dans d’autres développements clés :

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé des civils dans un village de Zaporizhzhia après que trois personnes aient été blessées lors d’attaques. Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré que les forces russes avaient bombardé le village de Stepnohirske à l’aide de plusieurs lance-roquettes, touchant un bâtiment administratif. Des responsables soutenus par Moscou ont affirmé que ce sont les forces de Kiev qui ont bombardé une école du village de Stulneve et que les forces de défense aérienne ont intercepté un drone au-dessus de la ville de Tokmak. Les deux parties ont nié avoir ciblé des civils.

La Russie a déposé des accusations criminelles contre sept personnes qui avaient prévu de tuer deux éminents journalistes russes dans un complot présumé soutenu par l’Ukraine, selon l’agence de presse publique Tass. Le service de sécurité russe du FSB a arrêté un nombre indéterminé de personnes qui ont effectué des reconnaissances près des domiciles et des lieux de travail des journalistes Margarita Simonyan, chef du média d’État RT, et Ksenia Sobchak, qui s’est présentée contre le président Vladimir Poutine en 2018. Le FSB a déclaré que les détenus avaient admis avoir préparé attaques contre les deux femmes au nom de l’Ukraine et s’était vu promettre une récompense de 1,5 million de roubles pour chacune.

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, s’est engagé à accroître l’aide humanitaire et militaire non létale de son pays à l’Ukraine après une rencontre avec le président Volodymyr Zelenskiy à Kiev. Yoon a déclaré que Séoul « étendrait l’ampleur des fournitures par rapport à l’année dernière, lorsque nous avons fourni des matériaux tels que des casques et des gilets pare-balles », ajoutant que l’aide humanitaire serait portée à 150 millions de dollars en 2023, contre 100 millions de dollars l’année dernière.

Vladimir Poutine a déclaré que l’objectif principal de l’accord qui a permis aux exportations de céréales ukrainiennes de reprendre n’a pas été atteint, lors d’un appel avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. L’accord sur les céréales de la mer Noire qui a apaisé les craintes d’une crise alimentaire mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine doit expirer lundi soir à moins que la Russie n’accepte de le renouveler. « L’objectif principal de l’accord, à savoir l’approvisionnement en céréales des pays dans le besoin, y compris sur le continent africain, n’a pas été mis en œuvre », a déclaré Poutine selon un communiqué du Kremlin.

L’Ukraine a critiqué le président bulgare pour ses remarques selon lesquelles Kiev est responsable de la guerre en cours de la Russie et que la fourniture d’armes à Ukraine ne fait que prolonger le conflit. Le président Rumen Radev a parlé du récent sommet de l’Otan et a déclaré qu’il voulait « qu’il soit clair que l’Ukraine insiste pour mener cette guerre… Mais il devrait également être clair que la facture est payée par l’ensemble de l’Europe ». L’ambassade d’Ukraine à Sofia a rejeté la position de Radev selon laquelle la fourniture d’armes à l’Ukraine alimente et prolonge la guerre, affirmant que Kiev faisait tous les efforts possibles pour rétablir la paix.

Les Ukrainiens ont réagi avec perplexité, légère irritation et ironie aux commentaires du secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, selon lesquels le pays devrait être plus reconnaissant pour l’aide qu’il reçoit du Royaume-Uni et d’autres alliés alors qu’il combat l’agression russe. Kiev considérait auparavant Wallace comme un fervent partisan et ami. Ses remarques – le deuxième jour du sommet de l’Otan en Lituanie la semaine dernière – ont mystifié les responsables. « Que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir un peu de gratitude », a déclaré Wallace, interrogé sur la frustration du président Volodymyr Zelenskiy de ne pas avoir reçu d’invitation formelle à rejoindre l’OTAN.