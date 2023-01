Guerre russo-ukrainienne en direct : la pression monte sur l’Allemagne pour envoyer des chars ; Le chancelier Scholz doit prendre la parole à Davos

Bienvenue et résumé

Il est sur Twitter depuis plus de 14 heures, mais personne à l’ambassade de Russie en Suède n’a encore remarqué qu’ils ont publié la carte hier pour essayer d’illustrer comment les prix de l’énergie en Europe souffrent à cause des sanctions contre la Russie montre l’Ukraine avec son international frontières reconnues, dont la Crimée, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, toutes des régions de l’Ukraine que la Fédération de Russie prétend avoir annexées.

Prix ​​de l’essence au litre, 9 janvier 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Ambassade de Russie, SWE (@RusEmbSwe) 17 janvier 2023