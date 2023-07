Guerre russo-ukrainienne en direct: la Pologne déplacera des troupes d’ouest en est en raison de la menace potentielle de Wagner en Biélorussie, selon les médias locaux

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct de la guerre en Ukraine par le Guardian avec moi, Helen Livingstone.

L’Ukraine a commencé à utiliser des bombes à fragmentation fournies par les États-Unis – qui sont interdites par plus de 120 pays – au cours de la « dernière semaine environ » et elles « ont un impact » sur les défenses russes, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

« Ils les utilisent de manière appropriée, ils les utilisent efficacement et ils ont en fait un impact sur les formations défensives et les manœuvres défensives de la Russie », a-t-il déclaré.

Washington a fourni les armes à l’Ukraine pour la première fois au début du mois alors que Kiev tentait de déloger les forces russes retranchées et de reprendre les terres perdues au cours des premiers mois de l’invasion de Moscou l’année dernière.

Les armes, qui dispersent jusqu’à plusieurs centaines de petites charges explosives qui peuvent rester non explosées dans le sol, sont interdites par de nombreux pays en raison des risques à long terme qu’elles font courir aux civils.

Dans d’autres développements :

L’Ukraine a averti qu’elle pourrait cibler tous les navires sortant des ports russes et occupés par la Russie et a signalé qu’elle était prête à se battre sur la mer Noire, après la déclaration par Moscou d’un blocus naval et du bombardement des ports ukrainiens.. Les mesures de tit-for-tat interviennent après que la Russie s’est retirée d’un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter son grain via ses ports de la mer Noire lundi.

L’organisme de surveillance atomique de l’ONU a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure d’inspecter les toits de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les forces russes.. L’Ukraine accuse la Russie de transformer la centrale en bouclier pour ses canons d’artillerie et de dynamiter le toit du réacteur, faisant du site une monnaie d’échange atomique.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont discuté d’une proposition de fonds de 20 milliards d’euros (22,4 milliards de dollars) pour payer les armes, les munitions et l’aide militaire à l’Ukraine sur quatre ans. L’UE a également déclaré qu’elle prolongerait ses sanctions contre la Russie de six mois, jusqu’à fin janvier.

Les prix du blé ont continué de grimper sur les marchés mondiaux après le retrait de la Russie de l’accord sur les céréales soutenu par l’ONU. Le blé s’échangeait en hausse de près de 1,5 % à la bourse du Chicago Board of Trade jeudi matin, tandis que les prix du maïs et du soja augmentaient également. Elle faisait suite à une hausse de plus de 8% des prix du blé mercredi.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi sur les « conséquences humanitaires » du retrait de la Russie de l’accord sur les céréales de la mer Noirea déclaré la mission britannique de l’ONU.

Les États-Unis ont imposé des sanctions liées à la Russie contre près de 120 personnes et entités visant à bloquer l’accès de Moscou à l’électronique et à d’autres biens qui contribuent à sa guerre contre l’Ukraine.. Les nouvelles mesures sont conçues pour « réduire les revenus de la Russie provenant du secteur des métaux et des mines, saper ses futures capacités énergétiques et dégrader l’accès de la Russie au système financier international », a déclaré le département du Trésor dans un communiqué.

Il a été confirmé qu’au moins trois personnes ont été tuées au cours de la troisième nuit de frappes aériennes successives de la Russie sur les villes portuaires du sud de l’Ukraine, selon des responsables ukrainiens. Un agent de sécurité a été tué à Odessa et un couple marié a été tué à Mykolaïv. La Chine a également confirmé que le bâtiment de son consulat à Odessa avait été endommagé lors des dernières frappes.

La Russie a déclaré qu’elle imposait des restrictions aux diplomates britanniques, les obligeant à donner un préavis de cinq jours pour tout projet de voyage au-delà d’un rayon de 120 km, en raison de ce qu’il a appelé les «actions hostiles» de Londres.

La Grande-Bretagne a levé les sanctions contre Oleg Tinkov, le fondateur de la banque numérique Tinkoff, quelques jours après un appel du milliardaire britannique Richard Branson et neuf mois après que Tinkov, critique de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, a renoncé à sa citoyenneté russe.. La Grande-Bretagne a sanctionné Tinkov un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais

Tinkov a contesté cette désignation, critiquant régulièrement les actions de la Russie en Ukraine et déchargeant sa participation dans la banque.

Eugene Shvidler, un allié de longue date du milliardaire Roman Abramovich, a quant à lui lancé une action en justice contre les sanctions qui lui ont été imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.. Dans une affaire devant la Haute Cour surveillée de près par d’autres oligarques sanctionnés, les avocats de Shvidler, qui aurait une valeur de 1,3 milliard de livres sterling, cherchent à faire déclarer sa désignation pour sanctions illégale et annulée, ainsi qu’à obtenir le remboursement de ses frais.