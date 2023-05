Il n’y a aucune preuve que Wagner ou des individus qui lui sont liés opèrent au Royaume-Uni depuis le début de la guerre en Ukraine et la proscription est largement considérée comme une mesure symbolique. Cependant, une source gouvernementale a déclaré qu’il y avait eu des « soupçons » selon lesquels le groupe avait aidé à blanchir de l’argent du Royaume-Uni avec des groupes criminels organisés après que des sanctions financières aient été imposées contre les oligarques russes et les alliés de Poutine à la suite de la guerre.

[Wagner founder Yevgeny] Prigozhin, 61 ans, a pu saisir les tribunaux britanniques pour intenter une action en diffamation contre Eliot Higgins, un journaliste britannique, après des révélations par son site Bellingcat sur les opérations ténébreuses du groupe. L’affaire s’est effondrée en mars de l’année dernière après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions personnelles imposées à Prigozhin, mais des sources gouvernementales ont déclaré que c’était un exemple de la façon dont la proscription pourrait aider à empêcher l’influence et les opérations de Wagner au Royaume-Uni.

Voici un peu plus de détails du Times de Londres dans son rapport selon lequel le gouvernement britannique pourrait envisager de désigner le groupe de mercenaires Wagner comme une organisation terroriste, à l’instar de l’Estonie, de la France et de la Lituanie. Le journal écrit :

Plus de 8 000 personnes auraient participé au défilé, mais la majorité étaient des forces auxiliaires, paramilitaires et des cadets des établissements de formation militaire.

Être répertorié comme une organisation terroriste signifie que les membres de l’UE pourraient geler les avoirs du groupe Wagner et de ses membres, les entreprises et les citoyens européens étant interdits de traiter avec le groupe.

Le Parlement français a appelé l’UE à qualifier officiellement le groupe de mercenaires russes Wagner de terroriste, alors que le Royaume-Uni se préparerait à faire de même.

Le Parlement français a adopté à l’unanimité une résolution non contraignante visant à encourager les 27 membres de l’UE à inscrire Wagner sur sa liste officielle des organisations terroristes.

« Où qu’ils travaillent, les membres de Wagner répandent l’instabilité et la violence », a déclaré mardi le député Benjamin Haddad au Parlement. « Ils tuent et torturent. Ils massacrent et pillent. Ils intimident et manipulent avec une impunité presque totale.

Il a dit qu’ils n’étaient pas de simples mercenaires animés par un « appétit pour l’argent » mais qu’ils « suivaient une stratégie large, du Mali à l’Ukraine, de soutien aux politiques agressives du président ». [Vladimir] régime de Poutine envers nos démocraties ».