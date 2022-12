Guerre russo-ukrainienne en direct : la Corée du Nord nie avoir fourni des armes au groupe russe Wagner ; Les sirènes des raids aériens retentissent à Mykolaïv

00h40 HNE La Corée du Nord nie avoir fourni des armes au groupe russe Wagner

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a démenti un rapport des médias selon lequel il aurait fourni des munitions à la Russie, le qualifiant de “sans fondement”, et a dénoncé les États-Unis pour avoir fourni des armes létales à l’Ukraine, a rapporté vendredi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le japonais Tokyo Shimbun a rapporté plus tôt que la Corée du Nord avait expédié des munitions, y compris des obus d’artillerie, à la Russie par train via leur frontière le mois dernier et que des expéditions supplémentaires étaient attendues dans les semaines à venir.

“Le faux rapport des médias japonais selon lequel la RPDC a offert des munitions à la Russie est le leurre le plus absurde, qui ne mérite aucun commentaire ou interprétation”, a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué diffusé par la KCNA.

La maison Blanche m’a dit Jeudi, le Nord a achevé une première livraison d’armes à une société militaire privée russe, le groupe Wagner, pour aider à renforcer les forces russes en Ukraine.

La déclaration du ministère nord-coréen des Affaires étrangères ne fait aucune mention de Wagner, rapporte Reuters.