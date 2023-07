Guerre russo-ukrainienne en direct: la circulation a été interrompue sur le pont de Crimée en raison d’une « urgence », selon le gouverneur, alors que des explosions ont été signalées

Alors que nous essayons d’en savoir plus sur la dernière « urgence » sur le pont de Crimée, voici pourquoi c’est si important, avec l’aimable autorisation de Reuters :

Le pont de Crimée de 19 km (12 miles) sur le détroit de Kertch est le seul lien direct entre le réseau de transport de la Russie et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014.

Le pont était un projet phare pour [Russian president Vladimir] Poutine, qui l’a lui-même ouvert à la circulation routière en grande pompe en conduisant un camion en 2018.

Il se compose d’une chaussée et d’une voie ferrée séparées, toutes deux soutenues par des pilotis en béton, qui cèdent la place à une portée plus large maintenue par des arcs en acier au point où les navires passent entre la mer Noire et la plus petite mer d’Azov.

La structure a été construite, pour un coût déclaré de 3,6 milliards de dollars, par une entreprise appartenant à Arkady Rotenberg, un proche allié et ancien partenaire de judo de Poutine.

Le pont est crucial pour l’approvisionnement en carburant, nourriture et autres produits de la Crimée, où le port de Sébastopol est la base historique de la flotte russe de la mer Noire.

Il est également devenu une voie d’approvisionnement majeure pour les forces russes après que Moscou a envahi l’Ukraine le 24 février 2022, envoyant des forces de Crimée pour s’emparer de la majeure partie de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et d’une partie de la province voisine de Zaporizhzhia.