Guerre russo-ukrainienne en direct : Kyiv met en garde contre la mobilisation russe à la frontière orientale ; L’attaque d’un immeuble de Kramatorsk fait trois morts

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la guerre en Ukraine. Je m’appelle Helen Sullivan et je vous apporterai les dernières nouvelles d’ici peu.

Mercredi soir, dans la ville ukrainienne de Kramatorsk, à environ 55 km au nord-ouest de Bakhmut, un missile russe a détruit un immeuble, tuant au moins trois personnes et en blessant 20, a annoncé la police.

La situation sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine “est devenue plus difficile” alors que les forces russes poussent pour des gains qu’elles pourraient montrer à l’occasion du premier anniversaire de leur invasion, le 24 février, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son discours de fin de soirée.

Voici les autres développements récents clés :

Des combats acharnés se sont poursuivis dans l’est de l’Ukraine, où les troupes russes tentent de gagner du terrain près du centre logistique stratégique de Lyman, a déclaré mercredi soir la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar.

Un ancien commandant du groupe de mercenaires russes Wagner qui s’est enfui en Norvège a déclaré à Reuters qu’il voulait s’excuser d’avoir combattu en Ukraine et s’exprimait pour traduire en justice les auteurs d’atrocités dans le conflit.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré qu’il ne pensait pas que ce soit la bonne approche “pour l’instant” d’envoyer des avions de combat britanniques en Ukraine. Il a dit que ce n’était “pas une décision solide”, ajoutant: “J’ai appris deux choses: ne jamais rien exclure et ne jamais rien exclure.” Pendant ce temps, Downing Street a continué d’exclure de fournir à Kyiv des jets britanniques, affirmant que ce n’était pas pratique compte tenu de la complexité des jets.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré avoir eu une conversation « franche et productive » avec le président français, Emmanuel Macron, concernant les « besoins opérationnels urgents de légitime défense » de son pays.

Les États-Unis préparent une aide militaire d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour l’Ukraine, qui devrait inclure pour la première fois des roquettes à plus longue portée ainsi que d’autres munitions et armes, ont déclaré à Reuters deux responsables américains informés de la question. Le Kremlin a déclaré que les roquettes à plus longue portée qui auraient été incluses dans le prochain programme d’aide militaire aggraveraient le conflit mais ne changeraient pas son cours.

Des universitaires norvégiens, des défenseurs des droits, des auteurs à succès et un ancien ministre ont exhorté Oslo à accroître son soutien à l’Ukraine, disant que le gouvernement doit faire plus pour aider après avoir gagné des milliards de dollars supplémentaires en revenus pétroliers et gaziers grâce à la guerre de la Russie. Les revenus pétroliers et gaziers de la Norvège ont atteint des niveaux records au cours des 12 derniers mois, les prix de l’énergie ayant triplé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la Norvège ayant remplacé la Russie en tant que premier fournisseur européen de gaz naturel.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que les relations croissantes entre la Russie et la Chine constituaient une menace non seulement pour l’Asie mais aussi pour l’Europe. Dans un discours à l’Université Keio de Tokyo, le chef de l’Otan a souligné l’importance d’une coopération plus forte et de plus d'”amis” pour l’Otan dans la région indo-pacifique, ajoutant que la guerre en Ukraine avait démontré “comment la sécurité est interconnectée”.

Une mise à jour des renseignements du ministère britannique de la Défense a déclaré que ces derniers jours ont vu « certains des bombardements les plus intenses du conflit » le long du Dniepr. “Cela a inclus le bombardement continu de la ville de Kherson”, note le ministère, ajoutant qu’en dehors du Donbass, Kherson est la ville la plus bombardée dans le conflit.