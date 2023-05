Guerre russo-ukrainienne en direct: Kiev lance une vague d’attaques de drones sur la Crimée, selon le gouverneur

Les évènements clés

il y a 8 mois 03.05 HAE

Les évacuations de la ligne de front autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia ont suscité des avertissements de sécurité de la part du chien de garde nucléaire de l’ONU, alors qu’une série de frappes récentes intensifie les prévisions d’une contre-offensive imminente au printemps.

L’Agence France-Presse rapporte que Moscou a accusé Kiev – et ses partisans occidentaux – d’un nombre croissant d’attaques à longue portée et d’opérations de sabotage, y compris contre le Kremlin.

Une voiture piégée a blessé samedi l’éminent écrivain nationaliste Zakhar Prilepin et tué son assistant dans une attaque que Moscou a épinglée à la fois sur Kiev et Washington.

Citant l’intensification des bombardements par Kiev, Moscou a ordonné aux familles avec enfants et personnes âgées d’évacuer temporairement une multitude de zones sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine, y compris la ville située près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

« La situation générale dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », a déclaré samedi le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, dans un communiqué.

Je suis extrêmement préoccupé par les risques très réels de sûreté et de sécurité nucléaires auxquels la centrale est confrontée.

Rafael Grossi, deuxième à droite, avec son équipe à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en mars. Photographie : AIEA/Reuters

L’ordre d’expulsion a provoqué « une panique folle et des files d’attente non moins folles » au point de contrôle de la Crimée annexée par la Russie, a déclaré Ivan Fedorov, le maire de Melitopol dans la province de Zaporizhzhia.

Avec des bus transportant des personnes toutes les 20 à 30 minutes, a-t-il dit, les stations avaient été vidées d’essence.

Fedorov a écrit sur Telegram :

L’évacuation partielle qu’ils ont annoncée va trop vite, et il est possible qu’ils se préparent à des provocations et [for that reason] se concentrant sur les civils.