Guerre russo-ukrainienne en direct : Kiev abat plus de 30 missiles et drones lors de frappes matinales

il y a 6 mois 00h38 HAE L’accord sur le plafond de la dette américaine ne limitera pas les dépenses de l’Ukraine, selon Chuck Schumer Joan E. Greve Le Sénat a adopté de justesse un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette jeudi soir, envoyant la législation au bureau de Joe Biden et évitant un défaut fédéral qui aurait pu faire des ravages sur l’économie américaine et les marchés mondiaux. Alors que certains de leurs collègues déploraient l’état de la dette américaine, les faucons de la défense de la conférence républicaine du Sénat ont averti que la législation ne finançait pas suffisamment le Pentagone, laissant l’armée américaine vulnérable face aux menaces étrangères. Schumer et McConnell ont tenté d’apaiser ces inquiétudes en inscrivant une déclaration au dossier réaffirmant que l’Amérique est prête à « répondre aux menaces continues et croissantes à la sécurité nationale ». « Cet accord sur le plafond de la dette ne limite en rien la capacité du Sénat à s’approprier des fonds supplémentaires d’urgence pour garantir que nos capacités militaires sont suffisantes pour dissuader la Chine, la Russie et nos autres adversaires », indique le communiqué conjoint. « Le Sénat n’est pas sur le point d’ignorer nos besoins nationaux, ni d’abandonner nos amis et alliés qui font face à des menaces urgentes de la part des adversaires les plus dangereux de l’Amérique. » L’accord sur le plafond de la dette américaine est adopté de justesse par le Sénat, évitant un défaut fédéral catastrophique En savoir plus



il y a 9 mois 00h35 HAE Kiev abat plus de 30 missiles et drones lors de frappes matinales Les autorités ukrainiennes ont levé vendredi les alertes de raid aérien dans la majeure partie du pays, et des responsables de la capitale Kiev ont déclaré que les défenses semblaient avoir abattu plus de 30 missiles et drones tirés par la Russie. Moscou a lancé une vingtaine de frappes de missiles et de drones distinctes contre des villes ukrainiennes depuis début mai. Les autorités militaires de Kiev, écrivant sur Telegram, ont déclaré que la Russie avait lancé des drones et des missiles de croisière en même temps. « Selon des informations préliminaires, plus de 30 cibles aériennes de différents types ont été détectées et détruites dans l’espace aérien au-dessus et autour de Kiev par les forces de défense aérienne », ont-ils déclaré dans un communiqué. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui avait précédemment signalé deux vagues d’attaques distinctes, a écrit sur Telegram qu’il n’y avait eu aucun appel aux services de secours. L’Ukraine affirme régulièrement que ses défenses abattent la majorité des missiles et drones russes.