Guerre russo-ukrainienne en direct : Drones interceptés en route vers Moscou, selon la Russie ; D’importants programmes d’aide seront dévoilés à Londres

En amont de la conférence, un haut responsable ukrainien a déclaré que le pays aurait du mal à absorber les milliards attendus d’aide des secteurs privé et public occidentaux pour sa reprise, non pas en raison de la corruption, mais d’un simple manque de capacité à traiter et investir des sommes aussi énormes. « Historiquement, la plus grande somme d’argent avec laquelle nous avons pu travailler était de 6 milliards de dollars par an en 2014 », a déclaré Mustafa Nayyem, le chef de l’Agence d’État ukrainienne pour la restauration et le développement des infrastructures.