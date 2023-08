Guerre russo-ukrainienne en direct : drones détruits au-dessus de la région russe de Kalouga, selon Moscou ; Les États-Unis pressent l’Iran d’arrêter les ventes de drones – rapport

Les évènements clés

Le gouverneur de la région sud d’Odessa, Oleh Kiper, a demandé aux habitants du district d’Izmail de se mettre à l’abri vers 1h30 (22h30 GMT) et a annulé l’alerte aérienne une heure plus tard.

il y a 1h 01.31 HAE Les États-Unis pressent l’Iran d’arrêter les ventes de drones – rapport

Reuters: Les États-Unis poussent l’Iran à cesser de vendre des drones armés à la Russie dans le cadre de discussions sur un accord non écrit plus large entre Washington et Téhéran pour désamorcer les tensions, le Financial Times rapports aujourd’hui, citant des personnes informées sur la question.

Les États-Unis font pression sur l’Iran pour qu’il cesse de vendre des drones armés à la Russie, que Moscou utilise dans la guerre en Ukraine, ainsi que des pièces de rechange pour les avions sans pilote, selon le rapport, citant un responsable iranien et une autre personne proche des pourparlers.

La Maison Blanche et le ministère iranien des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La nouvelle survient alors que Washington et l’Iran tentent d’apaiser les tensions et de relancer des pourparlers plus larges sur le programme nucléaire iranien. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mardi qu’il accueillerait favorablement toute mesure iranienne visant à désamorcer sa « menace nucléaire croissante ».

Ces discussions ont eu lieu parallèlement aux négociations sur un accord d’échange de prisonniers la semaine dernière, a indiqué le journal. L’Iran a autorisé quatre citoyens américains détenus à être assignés à résidence depuis la prison d’Evine à Téhéran, tandis qu’un cinquième était déjà en détention à domicile.

La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters que l’Iran pourrait libérer cinq citoyens américains détenus dans le cadre d’un accord visant à débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens en Corée du Sud.