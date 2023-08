Guerre russo-ukrainienne en direct: deux drones abattus près de Moscou, selon la Russie, lors de la dernière attaque contre la capitale

Le ministère britannique de la Défense a publié son briefing quotidien sur la guerre, qui examine aujourd’hui les attaques ukrainiennes en mer Noire. Il écrit sur les attaques contre les navires de ravitaillement, en disant :

Bien que battant pavillon civil, le MT Sig et le MV Sparta IV sont depuis longtemps sous contrat pour expédier du carburant et des fournitures militaires entre la Russie et la Syrie.

Depuis le 28 février 2022, les navires militaires russes n’ont pas pu traverser le Bosphore, laissant les forces militaires russes en Syrie et en Méditerranée fortement dépendantes de Sig, Sparta IV et d’une poignée d’autres navires civils.

Les attaques montrent que les opérations de navires de surface sans équipage (USV) sont de plus en plus une composante majeure de la guerre navale moderne et peuvent être retournées contre les maillons les plus faibles des voies d’approvisionnement maritime de la Russie.