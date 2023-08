Guerre russo-ukrainienne en direct : des drones ont frappé des avions sur la base aérienne de Pskov en Russie alors que six régions signalent des attaques

21h49 HAE Des attaques de drones signalées dans six régions russes

Le ministère russe de la Défense a signalé que des drones ukrainiens auraient ciblé six régions russes tôt mercredi dans ce qui semble être la plus grande attaque de drones sur le sol russe au cours de cette phase de la guerre – en d’autres termes, depuis la Russie. envahi l’Ukraine en février 2022.

Des drones ont frappé un aéroport de la région occidentale de Pskov et ont été abattus au-dessus des régions de Moscou, Orel, Briansk, Riazan et Kalouga.

La frappe à Pskov a déclenché un incendie massif et quatre avions de transport Il-78 ont été endommagés, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass, citant les responsables des secours.

Le gouverneur régional de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a ordonné mercredi l’annulation de tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport de Pskov, invoquant la nécessité d’évaluer les dégâts pendant la journée.

Des séquences et des images publiées sur les réseaux sociaux pendant la nuit montraient de la fumée s’échappant de la ville de Pskov et un grand incendie. Vedernikov a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes et que l’incendie avait été maîtrisé.