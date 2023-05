Guerre russo-ukrainienne en direct : dernier navire à quitter l’Ukraine dans le cadre de l’accord sur les céréales en cours ; Les jets F-16 promettent un « bon départ », selon Zelenskiy

Bienvenue à notre couverture en direct de la guerre en Ukraine, avec moi, Helen Sullivan.

Notre principale histoire ce matin : le dernier navire doit quitter un port en Ukraine aujourd’hui dans le cadre de l’accord permettant l’exportation sûre de céréales en mer Noire un jour avant que la Russie ne puisse quitter le pacte en raison d’obstacles à ses exportations de céréales et d’engrais.

Et le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a répondu à l’annonce du Royaume-Uni et des Pays-Bas qu’ils allaient former une « coalition internationale » pour aider à acquérir des avions de combat F-16 pour le pays, une décision que la France a soutenue, la qualifiant de « bonne commencer ».

Nous en aurons plus sur ces histoires sous peu. En attendant, voici les principaux développements récents :

L’Ukraine a déclaré avoir neutralisé l’arme hypersonique la plus puissante du Kremlin, abattant six des six missiles Kinzhal lancés à Kiev lors d’une attaque nocturne de grande envergure et « exceptionnellement intense ». C’est la première fois que l’Ukraine prétend avoir frappé une volée entière de Kinzhals, et si cela est confirmé, cela démontrerait l’efficacité des défenses aériennes de Kiev nouvellement déployées et fournies par l’Occident.

L’attaque contre Kiev a été l’une des plus importantes depuis l’invasion de 2022 et a suivi le voyage de trois jours de Volodymyr Zelenskiy en Europe. Lors de réunions à Londres, Berlin, Paris et Rome, le président ukrainien a obtenu des promesses d’assistance militaire accrue, y compris des drones d’attaque à longue portée du Royaume-Uni.

Les dirigeants européens réunis en Islande pendant deux jours se sont engagés à demander des comptes à la Russie et a dévoilé un mécanisme pour suivre les pertes et les dommages infligés par les forces de Moscou.

Les premiers ministres britannique et néerlandais, Rishi Sunak et Mark Rutte, ont convenu de former une « coalition internationale » pour aider à acquérir des avions de combat F-16 pour l’Ukraine, a annoncé le gouvernement britannique.

L’assemblage dans un région pro-russe de Moldavie a approuvé la élection d’un chef local soucieux d’améliorer les relations avec Moscou, la mise en place d’un affrontement avec le gouvernement national pro-européen.

Les forces ukrainiennes ont repris environ 20 km2 (7,5 miles carrés) de territoire aux forces russes autour de la ville orientale de Bakhmut ces derniers jours, a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar. Dit-elle sur l’application de messagerie Telegram que les forces russes avaient « quelque peu » avancé dans la ville de Bakhmut elle-même, et que de violents combats se poursuivaient.

Le chef de la Cour suprême d’Ukraine, Vsevolod Kniaziev, a été arrêté dans le cadre de la plus grande enquête de corruption de l’histoire de l’Ukraine. La police a arrêté Knaiziev dans le cadre d’une enquête sur la corruption de 2,7 millions de dollars, alors que Kiev poursuit les mesures anti-corruption nécessaires pour une intégration plus étroite avec l’UE.

Six dirigeants africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine « dès que possible » pour aider à trouver une solution à la guerre, a déclaré le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, avaient « accepté de recevoir la mission et les chefs d’Etat africains, tant à Moscou qu’à Kiev », a précisé Ramaphosa.

Un projet de loi interdisant les importations d’uranium russe aux États-Unis a pris de l’ampleur mardi en passant devant un comité à la Chambre des représentants des États-Unis. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont interdit les importations de son pétrole et imposé un plafond de prix avec d’autres pays occidentaux sur les exportations maritimes de son brut et de ses produits pétroliers, mais pas sur l’uranium.

Environ 2 000 personnes qui avaient aidé à défendre l’usine d’Azovstal qui ont été capturées et sont devenues des prisonniers de guerre sont toujours entre les mains des Russes, selon une organisation caritative créée pour soutenir les familles et les personnes liées à l’usine.

Six personnes ont été tuées à Kharkiv et Donetsk au cours des dernières 24 heures, selon les gouverneurs des régions. Oleh Syniehubov et Pavlo Kyrylenko ont confirmé les chiffres mardi.