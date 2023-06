Guerre russo-ukrainienne en direct : citoyen américain détenu à Moscou ; Contre-offensive ukrainienne signalée dans quatre zones

il y a 31 min 01h57 HAE

Les forces ukrainiennes mènent des opérations de contre-offensive dans au moins quatre zones du front, a déclaré le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War. dans sa mise à jour quotidienne.

Le porte-parole du groupe des forces ukrainiennes de l’Est, le colonel Serhiy Cherevaty, a noté que les forces ukrainiennes avaient avancé jusqu’à 1 400 m dans des zones non précisées du front de Bakhmut, et des blogueurs russes ont signalé des avancées ukrainiennes au nord-ouest et au nord-est de Bakhmut, selon l’ISW.

Des sources russes ont signalé des activités ukrainiennes dans l’oblast de Lougansk près de Bilohorivka, tandis que le ministère russe de la Défense et d’autres sources russes ont affirmé que les troupes ukrainiennes avaient mené des attaques localisées dans la zone frontalière de l’oblast de Donetsk-Zaporizhia, en particulier dans la région de Velyka Novosilka.

L’ISW rapporte que des images géolocalisées publiées le 10 juin indiquent en outre que les forces ukrainiennes dans l’ouest de l’oblast de Zaporijia ont fait des gains lors de contre-attaques au sud-ouest et au sud-est d’Orikhiv.

Il indique que les forces ukrainiennes subissent sans surprise des pertes lors des premières attaques contre certaines des forces russes les mieux préparées en Ukraine. Cependant, les attaques initiales – et en particulier les séquences sélectionnées que les sources russes diffusent et mettent en évidence intentionnellement – ​​ne sont pas représentatives de toutes les opérations ukrainiennes.