Guerre russo-ukrainienne en direct: Biden dit que les États-Unis ne fourniront pas d’avions de combat F-16 à l’Ukraine

Notre principale histoire ce matin : les États-Unis ne fourniront pas les avions de combat F-16 que l’Ukraine a recherchés dans sa lutte contre la Russie, a déclaré lundi le président Joe Biden, alors que les forces russes revendiquaient une série de gains supplémentaires dans l’est du pays.

Le plus haut conseiller de Volodymyr Zelenskiy, Andriy Yermak, a suggéré que la Pologne était disposée à fournir à l’Ukraine des chasseurs F-16. Yermak a déclaré que l’Ukraine avait reçu des “signaux positifs” de Varsovie dans une publication sur Telegram, bien que le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, ait pris soin de souligner que son propre pays n’agirait qu’en consultation avec les alliés de l’OTAN, car le lobbying de l’Ukraine pour les avions de combat ne s’intensifie que quelques jours après que l’Allemagne et les États-Unis ont convenu d’envoyer des chars.

Zelenskiy a demandé que les armes occidentales soient fournies plus rapidement. S’exprimant dans son discours du soir, le président ukrainien a déclaré que la Russie espérait prolonger la guerre et épuiser la capacité de son pays à résister aux envahisseurs. « Nous devons donc faire du temps notre arme. Nous devons accélérer les événements, accélérer l’approvisionnement et l’ouverture de nouvelles options d’armement nécessaires pour l’Ukraine », a déclaré Zelenskiy.

Le Kremlin a averti que la fourniture d’armes supplémentaires à l’Ukraine par l’Occident ne conduirait qu’à une « escalade significative » du conflit. Kyiv “exige de plus en plus d’armes” alors que les pays de l’Otan “s’impliquent de plus en plus directement dans le conflit”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après que le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Melnyk, a appelé l’Allemagne à envoyer un sous-marin à son pays.

Les forces russes ont poursuivi leurs attaques contre des positions sur la ligne de front près des villes orientales de Bakhmut et Donetsk. Les troupes de Moscou ont pilonné Bakhmut dans le Donbass pendant plusieurs mois, mais ces derniers jours, les envahisseurs semblent avoir ouvert un nouvel effort pour gagner du terrain autour du village de Vuhledar, à 30 miles au sud-ouest de la ville de Donetsk.

L’armée ukrainienne et le groupe militaire privé russe Wagner prétendent tous deux contrôler la région de Blahodatne, dans l’est de la région de Donetsk. “Les unités des forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques des occupants dans les zones de … Blahodatne … dans la région de Donetsk”, a rapporté l’armée ukrainienne, ajoutant que ses forces avaient également repoussé les attaques dans 13 autres colonies de la région de Donetsk. Wagner, désigné par les États-Unis comme une organisation criminelle transnationale, a déclaré samedi sur l’application de messagerie Telegram que ses unités avaient pris le contrôle de Blahodatne.

Le gouvernement russe a interdit lundi aux exportateurs nationaux de pétrole et aux autorités douanières de respecter les plafonds de prix imposés par l’Occident sur le brut russe. La mesure a été prise pour aider à faire appliquer le décret du président Vladimir Poutine du 27 décembre interdisant la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers à partir du 1er février pendant cinq mois aux pays qui respectent les plafonds. La nouvelle loi russe interdit aux entreprises et aux particuliers d’inclure des mécanismes de plafonnement des prix du pétrole dans leurs contrats.

L’opérateur énergétique public ukrainien Ukrenergo a déclaré qu’il y avait un déficit “important” dans le système énergétique du pays en raison des dommages causés par les attaques de missiles russes. Le système énergétique ukrainien a « survécu » à 13 attaques de roquettes et 15 frappes de drones des forces russes, qui ont « causé des dommages importants aux installations à haute tension et aux centrales électriques », a-t-il ajouté.