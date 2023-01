Guerre russo-ukrainienne en direct : Bakhmut tient malgré tout, selon Zelenskiy

La Russie a affirmé avoir tué plus de 600 soldats ukrainiens lors d’une “frappe de représailles” dans la ville orientale de Kramatorsk, mais les forces armées ukrainiennes ont rejeté cette demande. Le maire de la ville, près de la ville de Bakhmut, en première ligne, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun mort du fait de grèves au cours du week-end, tandis qu’un témoin a déclaré dimanche à Reuters que des bâtiments avaient été endommagés mais pas détruits et qu’il n’y avait aucun signe évident de victimes. La revendication russe semble suspecte pour plusieurs raisons.

Au moins deux personnes ont été tuées lors de combats dans l’est de l’Ukraine , ont déclaré des responsables. Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu’une personne avait été tuée dans des frappes sur Bakhmut et huit autres dans la région avaient été blessées, a rapporté l’Associated Press. Kyrylenko a également déclaré des attaques à la roquette sur Kramatorsk et Konstantynivka.

La Russie et la Biélorussie ont élargi leurs exercices d’entraînement militaires conjoints en Biélorussie, a déclaré dimanche la chaîne de télévision de défense du pays, alors que l’inquiétude grandit quant au fait que Moscou fait pression sur son allié le plus proche pour qu’il rejoigne la guerre en Ukraine. Les deux pays ont ajouté des armes, des soldats et des équipements spécialisés aux exercices, a rapporté Reuters.