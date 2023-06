Guerre russo-ukrainienne en direct : « attaque massive de missiles » lancée sur la ville de Kryvyi Rih ; 90 km2 de Donetsk repris, dit Kiev

L’Ukraine a accusé les forces russes d’avoir détruit un autre barrage dans le but de ralentir la contre-offensive de Kiev. Valeriy Shershen, un porte-parole de l’armée ukrainienne, a déclaré que l’armée russe avait fait sauter un barrage le long de la rivière Mokri Yaly, qui est devenue jusqu’à présent l’axe le plus réussi pour les avancées de l’Ukraine dans l’ouest de Donetsk.

Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que la contre-offensive tant attendue serait en cours pendant des semaines, voire des mois. « Nous souhaitons qu’elle soit la plus aboutie possible afin de pouvoir ensuite entamer une phase de négociation dans de bonnes conditions. »

Quarante et une personnes étaient toujours portées disparues dans les inondations causées par l’effondrement du barrage de Kakhovka alors que le nombre de morts s’élevait à 10 personnes, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur.

Un homme a été tué et un autre blessé lors d’une attaque russe contre la petite ville d’Orikhiv, dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, a annoncé lundi le gouverneur régional, Yuri Malashko. Malashko a déclaré que trois bombes avaient endommagé des maisons privées et des communications dans la petite ville, à environ 8 km des lignes de front. L’homme tué avait 48 ans et celui qui a été blessé avait 32 ans, a rapporté Reuters Malashko.