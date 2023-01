Guerre russo-ukrainienne en direct : 7 000 civils confirmés tués, mais le bilan réel est “considérablement plus élevé”, selon l’ONU

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré avoir confirmé la mort de 7 031 civils, mais estime que le nombre réel de victimes est “considérablement plus élevé” compte tenu de la corroboration en cours de nombreux rapports et de l’inaccessibilité des zones où se déroulent des combats intenses.

“La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’action, notamment des tirs d’artillerie lourde, des lance-roquettes multiples, des missiles et des frappes aériennes”, indique un communiqué du HCDH.

Plus de 7 000 civils ont été tués en Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février dernier, a annoncé lundi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH).

Les évènements clés

Résumé et bienvenue

7 000 civils confirmés tués, mais le bilan réel “considérablement plus élevé”, selon l’ONU

il y a 16 mois 01.16 HNE

En savoir plus sur Andrey Medvedev, l’ancien commandant présumé du groupe de mercenaires russes Wagner, qui demande l’asile en Norvège.

Le groupe de défense des droits Gulagu.net, qui défend les prisonniers en détention russe, a entretiens publiés avec Medvedev, y compris un après sa traversée en Norvège, où il a détaillé son évasion dramatique.

“Quand j’étais sur la glace [at the border], j’ai entendu des chiens aboyer, je me suis retourné, j’ai vu des gens avec des torches, à environ 150 mètres (500 pieds), courir dans ma direction », raconte Medvedev dans une vidéo. “J’ai entendu deux coups de feu, les balles ont sifflé.”

Selon Gulagu.net, Medvedev a initialement signé un contrat de quatre mois avec Wagner début juillet 2022 et affirme avoir été témoin d’exécutions et de représailles contre ceux qui ont refusé de se battre et ont voulu partir.

