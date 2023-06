Guerre russo-ukrainienne en direct : 150 enfants enlevés à Louhansk et emmenés en Russie, selon l’Ukraine

Les évènements clés

Elle a déclaré que l’objectif serait de rendre le programme de formation pleinement opérationnel dans les six mois. Le Danemark, où il y a des simulateurs de vol, est un endroit possible pour accueillir le programme.

« Tout est fait pour qu’il démarre le plus tôt possible », a déclaré Ihnat à la télévision nationale ukrainienne, selon Reuters, ajoutant que les pilotes choisis pour l’entraînement auraient une expérience du combat. « Ce n’est pas de la formation, c’est du recyclage », a déclaré Ihnat.

Les dirigeants africains pourraient proposer une série de « mesures de confiance » lors de leurs premiers efforts de médiation dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, selon un projet de document-cadre consulté par Reuters.

Les présidents sénégalais et sud-africain sont à la tête d’une délégation comprenant le Premier ministre égyptien et des dirigeants zambiens et comoriens qui doit se rendre à Kiev vendredi et à Saint-Pétersbourg samedi, a rapporté l’agence de presse.

Ils devraient rencontrer les présidents ukrainien et russe.

Le document-cadre, qui n’a pas été rendu public, précise que l’objectif de la mission est de « promouvoir l’importance de la paix et d’encourager les parties à s’accorder sur un processus de négociation mené par la diplomatie ».

Le conflit, ainsi que les sanctions imposées à la Russie par les principaux partenaires commerciaux de la [African] continent, ont eu un effet négatif sur les économies et les moyens de subsistance des Africains.

Président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud : membre de la délégation.

Photographie : Martial Trezzini/EPA

Le document énumère un certain nombre de mesures qui pourraient être proposées par les dirigeants africains dans le cadre de la première étape de leur engagement avec les parties belligérantes. Les mesures pourraient inclure un retrait des troupes russes, le retrait des armes nucléaires tactiques de la Biélorussie, l’allégement des sanctions et la suspension de l’exécution d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale visant Vladimir Poutine.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, lui avait donné une description des efforts africains.