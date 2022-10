Guerre russo-ukrainienne : des missiles frappent Zaporizhzhia

Kyiv, Ukraine –

Une nouvelle série d’attaques de missiles a frappé mardi la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, alors que le nombre de morts du barrage de missiles russes généralisé de la veille à travers l’Ukraine est passé à 19.

Des missiles ont frappé une école, un établissement médical et des immeubles résidentiels à Zaporizhzhia, a déclaré le secrétaire du conseil municipal Anatoliy Kurtev. Le service d’urgence de l’État a déclaré que 12 missiles S-300 ont percuté des installations publiques, déclenchant un important incendie dans la région. Une personne a été tuée.

Le S-300 a été conçu à l’origine comme un missile sol-air à longue portée. La Russie a de plus en plus recours à des versions réutilisées de l’arme pour frapper des cibles au sol.

Les avertissements de raid aérien du matin se sont étendus à tout le pays, renvoyant certains habitants dans des abris après des mois de calme relatif dans la capitale et dans de nombreuses autres villes. Cette accalmie antérieure avait conduit de nombreux Ukrainiens à ignorer les sirènes habituelles, mais les attaques de lundi leur ont donné une nouvelle urgence.

Outre les sirènes habituelles, les habitants de la capitale, Kyiv, ont été secoués tôt mardi par un nouveau type d’alarme sonore qui retentit automatiquement depuis les téléphones portables. L’alerte au son caustique était accompagnée d’un texte avertissant de la possibilité de frappes de missiles.

Le service d’urgence de l’État a déclaré que 19 personnes étaient mortes et 105 personnes avaient été blessées lors des frappes de missiles de lundi qui visaient des infrastructures critiques à Kyiv et dans 12 autres régions. Plus de 300 villes et villages étaient privés d’électricité, de la capitale ukrainienne jusqu’à Lviv, à la frontière avec la Pologne. De nombreuses attaques ont eu lieu loin des lignes de front de la guerre.

Alors que les forces ukrainiennes deviennent de plus en plus audacieuses après une série de succès sur le champ de bataille, un Kremlin acculé renforce la rhétorique de l’époque de la guerre froide et attise les inquiétudes selon lesquelles il pourrait élargir la guerre et attirer davantage de combattants.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a averti mardi que l’assistance militaire occidentale à Kyiv, y compris la formation de soldats ukrainiens dans les pays de l’OTAN et la fourniture de données satellites en temps réel à l’Ukraine pour cibler les forces russes, a “de plus en plus attiré les nations occidentales dans le conflit de la part de l’armée de Kyiv”. régime.”

Ryabkov a déclaré dans des propos tenus par l’agence de presse d’Etat RIA-Novosti que “la Russie sera obligée de prendre des contre-mesures pertinentes, y compris des contre-mesures asymétriques”. Il a déclaré que bien que la Russie ne soit pas « intéressée par un affrontement direct » avec les États-Unis et l’OTAN, « nous espérons que Washington et les autres capitales occidentales sont conscientes du danger d’une escalade incontrôlable ».

L’avertissement de Ryabkov fait suite à l’annonce du président biélorusse Alexandre Loukachenko selon laquelle lui et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu de créer un “groupement régional de troupes” conjoint pour contrecarrer ce que Loukachenko a qualifié d’agression ukrainienne potentielle contre la Biélorussie.

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré mardi qu’il n’avait pas vu de preuves de mouvements de troupes ou de renforcement des forces offensives en Biélorussie, mais a averti que la Russie pourrait continuer à frapper des “quartiers pacifiques” et des infrastructures critiques en Ukraine avec des missiles.

“L’ennemi n’est pas en mesure d’arrêter la contre-offensive réussie des Forces de défense dans les directions de Kharkiv et de Kherson, il essaie donc d’intimider et de semer la panique parmi la population ukrainienne”, a déclaré l’état-major de l’armée.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré qu’il était peu probable qu’une force conjointe russo-biélorusse lance une attaque contre l’Ukraine depuis le nord.

Les analystes du groupe de réflexion ont déclaré que la composante russe d’une telle force serait “probablement composée d’hommes mobilisés à faible niveau de préparation ou de conscrits qui ne constitueront probablement pas une menace militaire conventionnelle significative pour l’Ukraine”.

L’une des utilisations de la force conjointe pourrait être de maintenir certaines troupes ukrainiennes embourbées autour de Kyiv pour défendre la capitale, les empêchant d’être déployées sur des fronts plus actifs où elles pourraient poursuivre leur contre-offensive, a indiqué l’institut.

Bien que les responsables ukrainiens aient déclaré que les frappes de missiles de la Russie lundi n’avaient aucun “sens militaire pratique”, Poutine a déclaré que l’attaque “aux armes de précision” était en représailles à ce qu’il a qualifié d’actions “terroristes” de Kyiv – une référence aux tentatives de l’Ukraine de repousser l’invasion de Moscou, dont une attaque samedi sur un pont clé entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée. Poutine a affirmé que l’attaque du pont avait été orchestrée par les services spéciaux ukrainiens.

Poutine a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si de nouvelles attaques ukrainiennes menacent la sécurité de la Russie. “Personne ne devrait en douter”, a-t-il déclaré par vidéo au Conseil de sécurité russe.

Les descriptions de plus en plus fréquentes par Poutine des actions de l’Ukraine en tant que terroristes pourraient laisser présager des actions encore plus audacieuses et draconiennes. Mais dans le discours de lundi, Poutine – dont l’ordre de mobilisation partielle des troupes le mois dernier a déclenché l’exode de centaines de milliers d’hommes en âge de combattre – s’est abstenu de transformer son “opération militaire spéciale” en campagne antiterroriste ou en loi martiale.

Cela n’a pas empêché le président de la chambre basse du parlement russe de comparer mardi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au dirigeant décédé d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden. Il a également déclaré que les politiciens occidentaux soutenant l’Ukraine “parrainent effectivement le terrorisme” et qu'”il ne peut y avoir de pourparlers avec des terroristes”.

Zelenskyy a appelé à plusieurs reprises les dirigeants mondiaux à déclarer la Russie État terroriste en raison de ses attaques contre des civils et de ses crimes de guerre présumés.