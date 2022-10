Guerre russo-ukrainienne : des missiles frappent Zaporizhzhia

Kyiv, Ukraine –

Les forces russes ont mitraillé l’Ukraine avec un nouveau barrage de missiles et de drones porteurs de munitions mardi, un jour après que des frappes généralisées ont tué au moins 19 personnes dans ce que le bureau des droits de l’homme de l’ONU a décrit comme une attaque “particulièrement choquante” qui pourrait constituer des crimes de guerre.

Les avertissements de raid aérien se sont étendus à tout le pays dans la matinée, renvoyant certains habitants dans des abris après des mois de calme relatif à Kyiv et dans de nombreuses autres villes. L’accalmie précédente avait conduit de nombreux Ukrainiens à ignorer les sirènes régulières, mais les attaques de lundi dans la capitale et dans 12 autres régions leur ont donné une nouvelle urgence.

“Cela apporte de la colère, pas de la peur”, a déclaré Volodymyr Vasylenko, 67 ans, un habitant de Kyiv, alors que les équipes travaillaient pour restaurer les feux de circulation et éliminer les débris des rues de la ville. “Nous nous sommes déjà habitués à cela. Et nous continuerons à nous battre.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devait s’adresser mardi aux dirigeants des puissances industrielles du G7 par visioconférence. L’Allemagne, qui préside actuellement le G-7, a annoncé la réunion après les frappes simultanées de lundi à travers l’Ukraine.

Le bombardement de mardi a frappé à la fois des centrales électriques et des zones civiles, tout comme les attaques de lundi. Une personne a été tuée lorsque 12 missiles ont percuté des installations publiques dans la ville méridionale de Zaporizhzhia, déclenchant un important incendie, a indiqué le service d’urgence de l’État. Un responsable local a déclaré que les missiles avaient touché une école, des bâtiments résidentiels et des installations médicales.

Les installations énergétiques des régions occidentales de Lviv et de Vinnitsya ont également été touchées. Bien que des responsables aient déclaré que les forces ukrainiennes avaient abattu un missile russe en approche avant qu’il n’atteigne Kyiv, la région de la capitale a connu des coupures de courant continues à la suite des frappes meurtrières de la veille.

Le gouverneur de la région de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a exhorté les habitants à rester dans les abris anti-bombes car “il y a encore suffisamment de missiles dans les airs”.

Le service d’urgence de l’État a déclaré que 19 personnes étaient mortes et 105 personnes avaient été blessées lors des frappes de lundi. Au moins cinq des victimes se trouvaient à Kyiv, a déclaré le maire Vitali Klitschko. Plus de 300 villes et villages ont perdu l’électricité, de la capitale à Lviv, à la frontière avec la Pologne.

Outre les sirènes habituelles, un nouveau type d’alarme sonore qui retentit automatiquement depuis les téléphones portables a secoué les habitants de Kyiv tôt mardi. Un message texte avertissant de la possibilité de frappes de missiles a accompagné l’alerte au son caustique.

Les attaques généralisées de la Russie sont venues en représailles à une explosion du week-end qui a endommagé un pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l’Ukraine en 2014.

Un porte-parole du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré mardi que les frappes contre des “objets civils”, y compris des infrastructures telles que des centrales électriques, pourraient être qualifiées de crime de guerre.

“Les dommages causés aux principales centrales et lignes électriques avant l’hiver prochain soulèvent de nouvelles inquiétudes pour la protection des civils et en particulier l’impact sur les populations vulnérables”, a déclaré Ravina Shamdasani aux journalistes lors d’un briefing de l’ONU à Genève. “Les attaques visant des civils et des biens indispensables à la survie des civils sont interdites par le droit international humanitaire.”

Alors que les forces ukrainiennes devenaient de plus en plus audacieuses après une série de succès de contre-offensive, un Kremlin acculé a intensifié la rhétorique de l’époque de la guerre froide au cours du mois dernier et a attisé les craintes qu’il pourrait recourir à l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abordé la question mardi, affirmant que Moscou n’y recourrait que si l’État russe faisait face à une destruction imminente. S’exprimant à la télévision d’État, il a accusé l’Occident d’encourager de fausses spéculations sur les intentions du Kremlin.

La doctrine nucléaire de la Russie envisage “exclusivement des mesures de représailles destinées à empêcher la destruction de la Fédération de Russie à la suite de frappes nucléaires directes ou de l’utilisation d’autres armes qui menacent l’existence même de l’Etat russe”, a déclaré M. Lavrov.

À Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance militaire des 30 nations organiserait la semaine prochaine des exercices prévus depuis longtemps pour tester l’état de préparation de ses capacités nucléaires.

L’exercice, baptisé “Steadfast Noon”, a lieu chaque année. Il s’agit d’avions de chasse capables de transporter des ogives nucléaires mais pas de bombes réelles. Des jets conventionnels et des avions de surveillance et de ravitaillement y participent régulièrement.

Lorsqu’on lui a demandé si ce n’était pas le bon moment pour un tel exercice, Stoltenberg a répondu: “Cela enverrait un très mauvais signal maintenant, si nous annulions soudainement un exercice de routine prévu de longue date à cause de la guerre en Ukraine.”

Stoltenberg a déclaré que la rhétorique nucléaire du président russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine est “irresponsable”, et il a déclaré que “la Russie sait qu’une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée et ne doit jamais être menée”.

L’OTAN en tant qu’organisation ne possède aucune arme nucléaire. Ils restent sous le contrôle de trois pays membres – les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Pendant ce temps, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a averti mardi que l’assistance militaire occidentale à Kyiv, y compris la formation de soldats ukrainiens dans les pays de l’OTAN et la fourniture de données satellites en temps réel à l’Ukraine pour cibler les forces russes, a « de plus en plus entraîné les nations occidentales dans le conflit sur le partie du régime de Kyiv.

Ryabkov a déclaré dans des propos tenus par l’agence de presse d’Etat RIA-Novosti que “la Russie sera obligée de prendre des contre-mesures pertinentes, y compris des contre-mesures asymétriques”. Il a déclaré que bien que la Russie ne soit pas « intéressée par un affrontement direct » avec les États-Unis et l’OTAN, « nous espérons que Washington et les autres capitales occidentales sont conscientes du danger d’une escalade incontrôlable ».

L’avertissement de Ryabkov a suivi l’annonce par le président biélorusse Alexandre Loukachenko que lui et Poutine avaient convenu de créer un “groupement régional de troupes” conjoint pour contrecarrer ce que Loukachenko qualifiait d’agression ukrainienne potentielle contre la Biélorussie.

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré mardi qu’il n’avait vu aucune preuve de mouvements de troupes ou d’une accumulation de forces offensives en Biélorussie, mais a averti que la Russie pourrait continuer à frapper des “quartiers pacifiques” et des infrastructures critiques en Ukraine avec des missiles.

“L’ennemi n’est pas en mesure d’arrêter la contre-offensive réussie des Forces de défense dans les directions de Kharkiv et de Kherson, il essaie donc d’intimider et de semer la panique parmi la population ukrainienne”, a déclaré l’état-major de l’armée.

L’une des utilisations de la force conjointe pourrait être de maintenir certaines troupes ukrainiennes embourbées autour de Kyiv pour défendre la capitale, les empêchant d’être déployées sur des fronts plus actifs où elles pourraient poursuivre leur contre-offensive, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington.

Bien que les responsables ukrainiens aient déclaré que les frappes de missiles de la Russie lundi n’avaient aucun “sens militaire pratique”, Poutine a déclaré que les attaques étaient une récompense pour ce qu’il a qualifié d’actions “terroristes” de Kyiv tout en se défendant contre l’invasion de Moscou.

Poutine a affirmé que l’attaque de samedi sur un pont du pont de Kertch entre la Russie et la péninsule de Crimée avait été orchestrée par les services spéciaux ukrainiens. Il a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si de nouvelles attaques ukrainiennes menaçaient la sécurité de la Russie.

Les descriptions de plus en plus fréquentes par Poutine des actions de l’Ukraine en tant que terrorisme pourraient laisser présager des actions plus audacieuses et draconiennes. Le président de la chambre basse du parlement russe a comparé mardi Zelensky au dirigeant décédé d’Al-Qaida, Oussama ben Laden. Il a également déclaré que les politiciens occidentaux soutenant l’Ukraine “parrainent effectivement le terrorisme” et “qu’il ne peut y avoir de pourparlers avec des terroristes”.

Zelenskyy a appelé à plusieurs reprises les dirigeants mondiaux à déclarer la Russie État terroriste en raison de ses attaques contre des civils et de ses crimes de guerre présumés.



——



Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, et Lorne Cook à Bruxelles y ont contribué.