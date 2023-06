Guerre russo-ukrainienne : des civils ukrainiens tués après avoir été enfermés dans un refuge de Kiev

Les pays de l’OTAN regardent au-delà de l’offensive ukrainienne vers des pactes de dissuasion à long terme : L’OTAN est divisée entre ceux qui veulent accorder l’adhésion à l’Ukraine à court terme et ceux qui craignent qu’une telle décision ne plonge l’alliance dans un conflit direct avec la Russie, rapportent Missy Ryan, Catherine Belton et Emily Rauhala. L’OTAN, cependant, cherche à préparer l’Ukraine au-delà de l’offensive à venir, avec des propositions comprenant une future aide à la sécurité similaire à ce que les États-Unis fournissent régulièrement à Israël.

Washington et ses alliés transatlantiques sont « concentrés sur l’aide à l’Ukraine pour renforcer sa capacité de dissuasion et de défense à moyen et long terme, afin que si et quand l’agression actuelle s’installe, l’Ukraine ait la pleine capacité de dissuader et, si nécessaire, de se défendre contre de futures attaques ». agression », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes, suggérant que des détails émergeraient dans les semaines à venir.