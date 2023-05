Guerre russo-ukrainienne : ce que l’on sait de l’attaque par drone de Moscou

Une attaque de drone a touché mardi matin des immeubles résidentiels à Moscou, la capitale russe, pour la première fois dans la guerre du pays contre l’Ukraine. L’attaque est survenue juste après que la Russie a lancé lundi une attaque surprise au missile dans la capitale ukrainienne de Kiev.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré dans un article de Telegram que les drones avaient causé des « dommages insignifiants » à plusieurs bâtiments et que deux personnes avaient été blessées mais n’avaient pas besoin d’être hospitalisées. Le ministère russe de la Défense a indiqué qu’il avait abattu cinq drones et que trois autres avaient été détournés de leur trajectoire. On ne sait pas quelle était leur cible, et le gouvernement ukrainien a nié toute implication, alors même que les responsables célébraient l’attaque.

Bien que la vie se soit en grande partie poursuivie normalement à Moscou tout au long de la guerre, l’attaque du drone pourrait rappeler de manière troublante aux civils russes qu’ils ne sont pas à l’abri du conflit. Cela fait suite à une tentative d’attaque de drones contre le Kremlin au début du mois, qui, selon les responsables américains, a été ordonnée par l’Ukraine. En supposant que l’Ukraine soit à l’origine de cette attaque plus récente, son intention pourrait être davantage destinée à influencer l’opinion publique avant la contre-offensive tant attendue de Kiev qu’à obtenir un avantage militaire, car les drones étaient trop petits pour causer de réels dégâts.

« C’est en grande partie du symbolisme et donner au public russe l’impression qu’il ne peut pas simplement s’asseoir et ignorer ce qui se passe dans sa vie quotidienne, probablement dans l’espoir que cela dégradera le soutien à la guerre ou du moins rendra les gens moins apathiques à ce qui se passe », a déclaré Ian Williams, membre du programme de sécurité internationale du Centre d’études stratégiques et internationales et directeur adjoint de son projet de défense antimissile.

Mais il n’est pas clair si cela va aigrir les Russes dans l’effort de guerre – ou les amener à se rallier derrière leurs dirigeants face à une menace.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’attaque de tentative « d’effrayer les Russes » à la télévision d’État. Le ministère russe des Affaires étrangères l’a qualifié d ‘ »attaque terroriste » par le « régime de Kiev » et a déclaré qu’il « se réservait le droit de prendre les mesures les plus dures possibles » en réponse, d’autant plus que les responsables de l’OTAN ont assuré que l’Ukraine ne lancerait pas d’attaques au plus profond de la Russie. . La Maison Blanche a réitéré qu’elle ne tolérait pas de telles attaques mardi, craignant que la Russie ne les utilise comme justification pour étendre la guerre.

« Il y a toujours un risque que cela ne fasse qu’augmenter le soutien au régime russe [escalating] la guerre », a déclaré Williams. « Les gens ont peur et se tournent vers le gouvernement pour les protéger. »

Les retombées potentielles

On ne sait pas quelles mesures Poutine pourrait prendre en réponse à l’attaque de drone, qui est l’une des nombreuses de ces dernières semaines en Russie. La semaine dernière, des drones ont également frappé des installations d’oléoducs dans la région de Tver, juste au nord-ouest de Moscou. Cela s’ajoute à l’attentat contre le Kremlin au début du mois.

Poutine a indiqué mardi qu’il avait l’intention de renforcer les systèmes de défense aérienne de Moscou en prévision de nouvelles attaques. Les législateurs russes ont utilisé l’attaque pour se rallier à une législation donnant plus de pouvoirs aux agences militaires et de sécurité du pays, notamment pour contrer les attaques de drones.

La Russie a également intensifié ses attaques contre Kiev ; en l’espace de 24 heures se terminant lundi, la Russie a lancé trois séries d’attaques contre la ville.

Les attaques, qui ont repris sérieusement au début du mois, s’appuient sur une campagne aérienne généralisée que la Russie a déclenchée l’automne et l’hiver derniers contre les infrastructures énergétiques et civiles, un effort pour affaiblir l’Ukraine et épuiser le moral des civils ukrainiens. La Russie a un nombre limité de missiles qu’elle peut produire – environ 60 par mois, a déclaré Williams – et lors des dernières attaques de la journée de lundi, les forces armées de Kiev ont signalé avoir abattu 11 missiles Iskander avec des systèmes de défense antimissile Patriot fournis par des alliés occidentaux.

« Ils tirent sur le seul endroit en Ukraine où l’Ukraine a une chance de les abattre », a déclaré Williams.