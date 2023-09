Guerre russo-ukrainienne : 2 travailleurs humanitaires étrangers tués dans une grève à Donetsk

Les travailleurs humanitaires volontaires tués dans la région ukrainienne de Donetsk ont ​​été identifiés comme étant la ressortissante espagnole Emma Igual, 32 ans, et le ressortissant canadien Anthony « Tonko » Ihnat, selon le gouvernement espagnol et des groupes humanitaires internationaux. Tous deux travaillaient pour Road to Relief, une organisation à but non lucratif créée pour aider les civils des régions de Donetsk et de Kherson. Ils étaient en route pour rendre visite aux habitants de la banlieue de Bakhmut samedi lorsque leur camionnette a été touchée par des bombardements russes, Road to Relief confirmé dans une publication sur les réseaux sociaux.