Guerre Russie-Ukraine : Zelensky et Biden à Hiroshima pour le sommet du G-7

Les Ukrainiens, traversant le Dniepr, testent les lignes russes sur le front sud : L’intrigue sur l’endroit où la contre-attaque de l’Ukraine se produira s’est concentrée sur la région de Zaporizhzhia, ou à l’est près de Bakhmut, rapportent Isabelle Khurshudyan et Kamila Hrabchuk. Ces scénarios sont plus probables, mais l’Ukraine a également testé en silence sa capacité à traverser le Dniepr et à former des unités sur la manière de mener un éventuel débarquement fluvial.