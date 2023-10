Guerre Russie-Ukraine : liste des événements clés, jour 592 | Guerre Russie-Ukraine

Voici la situation au dimanche 8 octobre 2023.

Lutte

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu deux missiles anti-aériens ukrainiens S-200 au-dessus de la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Le ministère a publié samedi soir deux messages Telegram presque identiques affirmant que Kiev avait « tenté une attaque terroriste » à 18h00 (15h00 GMT) et 22h00 (19h00 GMT), heure de Moscou, avec un missile anti-aérien S-200 qui avait été « converti en version d’attaque ».

Un autre drone ukrainien a également été abattu samedi matin près de Moscou, a rapporté l’agence de presse russe TASS, ajoutant qu’il ne semblait causer aucun dommage ni blessé.

À Belgorod, en Russie, les autorités locales ont déclaré que trois missiles ukrainiens Tochka-U avaient été détruits au-dessus de la région frontalière et que les bombardements des forces de Kiev avaient tué une personne qui se trouvait dans la rue au moment de l’attaque.

En Ukraine, un membre du parti Russie unie au pouvoir en Russie a été tué par une voiture piégée dans la ville russe de Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, selon des responsables. Vladimir Malov est décédé à l’hôpital, ont indiqué les autorités.

Dans la ville ukrainienne de Hroza, dans la région de Kharkiv, les habitants ont commencé vendredi à enterrer les victimes d’une frappe de missile russe qui a tué une cinquantaine de personnes. Des représentants de la Mission de surveillance des Nations Unies en Ukraine ont déclaré à l’agence de presse Associated Press que les conversations avec les résidents locaux et les survivants indiquent « que pratiquement toutes les personnes tuées étaient des civils et que la cible elle-même, un café et un magasin très fréquentés du village, était également clairement civile ».

Politique

Ramzan Kadyrov, chef de la région russe de Tchétchénie et proche allié du président Vladimir Poutine, a proposé que l’élection présidentielle prévue en mars prochain soit soit reportée en raison de la guerre en Ukraine, soit limitée à un seul candidat.

« Je propose maintenant, pendant que « l’opération militaire spéciale » est en cours, de décider à l’unanimité que nous aurons un candidat aux élections – Vladimir Vladimirovitch Poutine », aurait déclaré Kadyrov. « Ou annuler temporairement les élections, car personne d’autre ne pourrait défendre notre pays aujourd’hui. »

Sécurité régionale

Un groupe de réflexion américain a déclaré que le trafic ferroviaire le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis des années, suggérant que Pyongyang a fourni des armes à Moscou après que les dirigeants des deux pays ont discuté d’une coopération militaire plus approfondie.

Le Centre d’études stratégiques et internationales a déclaré que les images satellite montraient environ 73 wagons de marchandises « sans précédent » à la gare de Tumangang, dans la ville frontalière nord-coréenne de Rason. Le trafic était bien supérieur à celui observé au cours des cinq dernières années, y compris aux niveaux pré-pandémiques, indique-t-il.

Le ministère danois de la Défense a déclaré qu’il souhaitait relancer la production de munitions après une interruption de 55 ans afin d’assurer son approvisionnement national, alors que la guerre russe en Ukraine crée une demande accrue de matériel militaire à travers l’Europe.