Guerre Russie-Ukraine : les États-Unis poussent Kiev à adopter une « défense active » tout au long de 2024 – en direct

Les pompiers combattent un incendie à Odessa en Ukraine après une frappe aérienne russe sur un immeuble résidentiel

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les États-Unis conseillent à l’Ukraine d’adopter une « approche plus conservatrice » face à l’invasion russe plutôt que de lancer de nouvelles offensives terrestres pour regagner du territoire, selon un rapport.

Un responsable occidental travaillant sur la politique ukrainienne a déclaré au Temps Financier qu’il y a « peu de chances d’une percée opérationnelle de part et d’autre en 2024 », encore moins dans les prochains mois, et a déclaré qu’une stratégie de « défense active » permettrait à l’Ukraine de « renforcer ses forces » cette année et de se préparer pour 2025. .

Selon le journal, cela correspond à la stratégie que les États-Unis seraient en train de vendre à l’Ukraine, l’administration de Joe Biden poussant Kiev à se concentrer sur le maintien de son territoire, le renforcement de ses positions et le renforcement de ses approvisionnements et de ses forces au cours des prochains mois.

Cela s’est produit alors qu’un responsable local a affirmé qu’un réservoir de pétrole russe près de la frontière nord de l’Ukraine avait pris feu, après que l’armée ait abattu un drone ukrainien qui tentait d’attaquer des cibles dans la ville de Briansk. Le journal russe Tass a affirmé que l’incendie s’était propagé à 1 000 mètres carrés, avec quatre réservoirs de carburant en feu.