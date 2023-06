Guerre Russie-Ukraine : le Pentagone a surestimé 6,2 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine

La Grande-Bretagne et l’Ukraine co-organiseront la conférence de deux jours sur la relance de l’Ukraine à Londres à partir de mercredi. L’événement, le deuxième depuis l’invasion de la Russie, vise à rassembler le soutien international et du secteur privé pour le redressement de l’Ukraine après la guerre.

« Le nombre de pays vraiment importants pour les États-Unis qui ont beaucoup de choses russes est petit, et l’Inde est en tête de cette liste », a déclaré un expert. « La situation dans son ensemble est que vous ne mettez pas fin rapidement à une relation de six décennies. Ce ne sera pas facile à surmonter, même pour un leadership national déterminé, et il n’est pas du tout clair pour moi que la dispense actuelle à New Delhi soit déterminée.