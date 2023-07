Guerre Russie Ukraine: Kiev abat des drones après la première attaque aérienne en 12 jours

Des sauveteurs creusent dans les décombres après une frappe meurtrière dans une école ukrainienne

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le système de défense aérienne ukrainien a déjoué les attaques de drones russes, lors de la première attaque aérienne sur la capitale après 12 jours, ont déclaré des responsables de Kiev.

L’armée de l’air du pays a déclaré que l’attaque comprenait huit drones Shahed de fabrication iranienne et trois missiles de croisière qui ont été abattus par le système de défense aérienne ukrainien.

Trois maisons privées ont été endommagées à la suite de la chute de débris de drones dans la région de Kiev, blessant une personne, a déclaré le chef militaire de la région, Ruslan Kravchenko, sur sa page Facebook.

Kiev et un certain nombre de régions du centre et de l’est de l’Ukraine ont fait l’objet d’alertes aériennes pendant environ une heure après 2 heures du matin, heure locale.

« Une autre attaque ennemie contre Kiev », a déclaré Serhiy Popko, un colonel général qui dirige l’administration militaire de la ville, dans un message sur la chaîne Telegram.

Aucune information sur les victimes ou les dégâts n’a encore été rendue disponible, a déclaré M. Popko.