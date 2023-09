Guerre Russie-Ukraine en direct : Zelenskiy rend hommage au travailleur humanitaire étranger tué à Donetsk

En savoir plus sur cette histoire de mes collègues Luc Harding et Dan Sabbagh ici:

J’ai eu l’occasion de le rencontrer personnellement sur le champ de bataille et de voir comment, en tant que membre d’un groupe, il a défendu nos terres avec altruisme et courage. Malgré son jeune âge, et à l’époque il avait 19 ans, il comprenait l’importance stratégique de la défense de l’Ukraine.

Romain Kostenko , homme politique et colonel des forces spéciales, a déclaré que Garms-Rizzi avait servi en Ukraine sous son commandement personnel. Il a écrit à Zelenskiy et lui a demandé de soulever la question de l’emprisonnement de Garms-Rizzi auprès de Downing Street.

En juillet, il est devenu le premier soldat britannique à être emprisonné pour avoir déserté l’armée et rejoint les forces armées ukrainiennes. Il avait défié les ordres et créé un « risque pour la sécurité », a déclaré un tribunal.

Alexandre Garms-Rizzi , 21 ans, s’est éloigné de son régiment alors qu’il était déployé en Estonie et a rejoint la légion étrangère ukrainienne. Il a passé six mois à combattre sur la ligne de front près de la ville méridionale de Mykolaïv avant de retourner au Royaume-Uni.

il y a 21 mois 01.01 HAE

C’est Jordyn Beazleyici pour couvrir les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Tard dimanche soir, Volodymyr Zelenski a présenté ses condoléances aux familles de deux travailleurs humanitaires étrangers dont la camionnette a été touchée dimanche par un missile antichar russe à Donetsk.

Le président ukrainien a déclaré Anthony Ignat du Canada a été tuée et qu’il était « probable » qu’Emma Igual, d’Espagne, soit également morte dans l’attaque. Deux autres volontaires – citoyens allemands Mawick Ruben et citoyen suédois Johan Mathias – ont été grièvement blessés et sont soignés dans les hôpitaux de Dnipro. Les quatre volontaires ont été coincés à l’intérieur de la camionnette qui s’est retournée et a pris feu après avoir été touchée par des obus près de la ville de Chasiv Yar, selon l’Associated Press.

« Ce bombardement russe confirme une fois de plus à quel point la guerre contre l’Ukraine est proche de tous ceux qui, dans le monde, valorisent réellement la vie humaine et croient qu’il est du devoir moral commun de l’humanité de mettre fin au terrorisme et de vaincre le mal », a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.